12 tablet in offerta per il Black Friday Amazon: i best buy di oggi e gli sconti più vantaggiosi

Ha ufficialmente inizio il vero Black Friday del 2025. Il giorno degli sconti più atteso dell'anno parte oggi, 28 novembre, e proseguirà fino al 1 dicembre con il Cyber Monday.

Se avete in mente di sostituire il vostro vecchio tablet o di comprarne uno nuovo per il lavoro, per guardare film e serie tv oppure per il gaming questo è il momento di approfittare dei grandi ribassi sui modelli Apple, Samsung, Lenovo e altri marchi solitamente poco accessibili.

Valutando attentamente i prodotti in sconto di questa giornata, abbiamo raccolto per voi i migliori tablet in offerta per Black Friday di Amazon.

Apple iPad Air

-20% di sconto su Apple iPad Air, un tablet con Apple Intelligence, potente e versatile, che vi supporta nella scrittura e nella creazione di contenuti. Il suo display misura 11 pollici e si basa sulla tecnologia True Tone, in grado di offrire una vasta gamma di colori. Le fotocamere posteriore e frontale hanno entrambe una risoluzione da 12 MP, mentre lo spazio di archiviazione e la memoria RAM sono rispettivamente da 128 GB e 8 GB.

Samsung Galaxy Tab A11+

-25% di sconto su Samsung Galaxy Tab A11+, un modello di tablet adatto a qualsiasi utilizzo, grazie ad un chip potente, 6 GB di RAM e 128 GB nello spazio di archiviazione. La versione di Gemini AI integrata vi consente di condividere la fotocamera per ottenere informazioni dettagliate e istantanee su quanto vi circonda. Il display è fluido e misura 11 pollici.

Lenovo Idea Tab Pro

-24% di sconto su Idea Tab Pro, un tablet targato Lenovo perfetto per gli studenti che preferiscono studiare sullo schermo digitale. Il display da 12.7 pollici ha una risoluzione 3K, mentre la qualità degli speakers quad è assicurata dal marchio JBL. Vi basta cerchiare ciò che desiderate cercare, per ottenerne subito tutte le informazioni con l'AI. Questo modello è adatto anche ai gamer, grazie alla frequenza di aggiornamento di 144Hz e a un processore abbastanza potente che rendono fluido il gameplay.

XIAOMI Pad 7

-10% di sconto su Xiaomi Pad 7, che racchiude un display molto luminoso da 11.2 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, ideale sopratutto per i gamer. È dotato di una memoria RAM da 8 GB, spazio di archiviazione da 128 GB e le principali funzionalità AI di ricerca e editing dei contenuti. Il processore Snapdragon 7 3Gen offre fluidità durante qualsiasi attività. Nella confezione è inclusa la tastiera.

HONOR Pad 10

-10% di sconto su Honor Pad 10, un tablet con display da 12,1 pollici, 8 GB di RAM, 256 GB nello spazio di archiviazione e una potente batteria di 10100 mAh. Si tratta di un ottimo modello per rapporto qualità-prezzo e indicato per lo streaming, merito della risoluzione in 2.5K e dei 6 altoparlanti integrati che assicurano un audio di buona qualità. La versione di MagicOS basata su Android 15 mette a disposizione alcune modalità intelligenti per rendere le attività più semplici e creative.

Microsoft Surface Pro

-29% di sconto du Microsoft Surface Pro, un tablet con sistema operativo Windows e realizzato col moderno processore Qualcomm Snapdragon X Plus. Questi elementi consentono di avere un dispositivo con funzionalità molto vicine ad un notebook. Dispone di 16 GB di RAM e di uno spazio di archiviazione da 512 GB. Il display misura 12 pollici ed offre una notevole brillantezza e nitidezza delle immagini. La batteria assicura una durata di 16 ore.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

-25% di sconto sul tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite, un modello adatto per qualsiasi utilizzo, con 8 GB di RAM, 128 GB nello spazio di archiviazione e la funzione multitasking per lavorare su due schede contemporaneamente. Galaxy AI vi consente di creare e modificare i vostri contenuti, ricercare informazioni con comandi rapidi e risolvere istantaneamente calcoli matematici. La batteria ha una capienza di 8000 mAh, sufficiente da assicurare un attività continua per circa 10 ore.

Lenovo IdeaPad Flex 5

-18% di sconto su Lenovo IdeaPad Flex 5, un modello ibrido, a metà tra un tablet e un notebook. Ha un design con conversione a 360° che può ribaltarsi per adeguarsi alla vostra posizione di lavoro. Il display misura 14 pollici e assicura colori vividi e nitidi durante la riproduzione streaming e una risoluzione da 2.2K. Grazie al processore AMD Ryzen 5 e ai 16 GB di RAM, qualsiasi attività diventa fluida e facilmente gestibile. La penna è inclusa nel prezzo dell'offerta.

ASUS Chromebook CM14

-26% di sconto su ASUS Chromebook CM14, un altro modello 2 in 1 che racchiude tutte le funzionalità dei sistemi operativi ChromeOS progettati da Google. Il display è costituito da un pannello da 14 pollici antiriflesso, che consente di guardare i vostri contenuti al meglio anche quando siete in movimento. La tastiera è stata sviluppata per resistere agli incidenti e con materiali impermeabili che possono sopportare fino 405 cc di acqua. Lo schermo può ruotare fino a 180° per soddisfare la vostra posizione preferita di lavoro.

XIAOMI Redmi Pad 2

-24% di sconto su Xiaomi Redmi Pad 2, un tablet con display da 2.5K da 11 pollici e una batteria molto capiente che assicura circa 12 ore di attività continua. Le esperienze di streaming e di gioco sono abbastanza fluide, grazie al processore MediaTek Helio G100-Ultra. Lo spazio di archiviazione è di 128 GB, mentre la memoria RAM è di 4GB. Nella confezione del prodotto è inclusa la cover.

Samsung Galaxy Tab A9

-21% di sconto su Samsung Galaxy Tab A9, un modello economico, ma in grado di offrire comunque buone prestazioni. Dispone di un display LCD da 8.7 pollici, RAM di 4 GB e spazio di archiviazione da 64 GB. Inoltre, fruttando la funzione multitasking potete lavorare contemporaneamente su due schede, oppure continuare uno dei vostri progetti mentre siete in chiamata.

XP-Pen Magic Note Pad

-18% su XP-Pen Magic Note Pad, un tablet pensato per la scrittura e la lettura. Integra un sistema operativo Android 14, grazie al quale potete scaricare qualsiasi app di Google. Il display da 10,95 pollici rileva circa 16.000 livelli di pressione, in modo che la vostra scrittura e i vostri disegni siano precisi come se fatti su carta. La penna è inclusa nel prezzo e può restare aggrappata al vano portapenne magnetico posizionato sotto lo schermo.