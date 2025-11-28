video suggerito
12 tablet in offerta per il Black Friday Amazon: i best buy di oggi e gli sconti più vantaggiosi

I 12 migliori tablet in offerta da comprare oggi su Amazon per il Black Friday: Galaxy Tab A11 +, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab 9 e altri modelli Samsung, Apple e Xiaomi in sconto.
Tablet in offerta per il Black Friday
Speciale Black Friday 2025

Ha ufficialmente inizio il vero Black Friday del 2025. Il giorno degli sconti più atteso dell'anno parte oggi, 28 novembre, e proseguirà fino al 1 dicembre con il Cyber Monday.

Se avete in mente di sostituire il vostro vecchio tablet o di comprarne uno nuovo per il lavoro, per guardare film e serie tv oppure per il gaming questo è il momento di approfittare dei grandi ribassi sui modelli Apple, Samsung, Lenovo e altri marchi solitamente poco accessibili.

Valutando attentamente i prodotti in sconto di questa giornata, abbiamo raccolto per voi i migliori tablet in offerta per Black Friday di Amazon.

Apple iPad Air

Tablet Apple iPad Air

-20% di sconto su Apple iPad Air, un tablet con Apple Intelligence, potente e versatile, che vi supporta nella scrittura e nella creazione di contenuti. Il suo display misura 11 pollici e si basa sulla tecnologia True Tone, in grado di offrire una vasta gamma di colori. Le fotocamere posteriore e frontale hanno entrambe una risoluzione da 12 MP, mentre lo spazio di archiviazione e la memoria RAM sono rispettivamente da 128 GB e 8 GB.

20%
Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale
Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale
Black Friday
533,99 €
669,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Samsung Galaxy Tab A11+

Tablet Samsung Galaxy Tab A11+

-25% di sconto su Samsung Galaxy Tab A11+, un modello di tablet adatto a qualsiasi utilizzo, grazie ad un chip potente, 6 GB di RAM e 128 GB nello spazio di archiviazione. La versione di Gemini AI integrata vi consente di condividere la fotocamera per ottenere informazioni dettagliate e istantanee su quanto vi circonda.  Il display è fluido e misura 11 pollici.

25%
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0" 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0" 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
Black Friday
209,00 €
279,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Idea Tab Pro

-24% di sconto su Idea Tab Pro, un tablet targato Lenovo perfetto per gli studenti che preferiscono studiare sullo schermo digitale. Il display da 12.7 pollici ha una risoluzione 3K, mentre la qualità degli speakers quad è assicurata dal marchio JBL. Vi basta cerchiare ciò che desiderate cercare, per ottenerne subito tutte le informazioni con l'AI. Questo modello è adatto anche ai gamer, grazie alla frequenza di aggiornamento di 144Hz e a un processore abbastanza potente che rendono fluido il gameplay.

Lenovo Idea Tab Pro, Display 3K da 12.7" 144Hz, Processore Mediatek Dimenity 8300, RAM 8GB, Memoria 256GB, WiFi 6, Tablet Android 14, Tab Pen inclusa - Seafoam Green
Lenovo Idea Tab Pro, Display 3K da 12.7" 144Hz, Processore Mediatek Dimenity 8300, RAM 8GB, Memoria 256GB, WiFi 6, Tablet Android 14, Tab Pen inclusa - Seafoam Green
Prezzo non disponibile
Immagine Vedi su Amazon

XIAOMI Pad 7

Immagine

-10% di sconto su Xiaomi Pad 7, che racchiude un display molto luminoso da 11.2 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, ideale sopratutto per i gamer. È dotato di una memoria RAM da 8 GB, spazio di archiviazione da 128 GB e le principali funzionalità AI di ricerca e editing dei contenuti. Il processore Snapdragon 7 3Gen offre fluidità durante qualsiasi attività. Nella confezione è inclusa la tastiera.

10%
XIAOMI Pad 7 + Keyboard, (Tablet) display da 11.2'', 8+128GB, Nero, batteria da 8850mAh, Ricarica Turbo da 45W, HyperAI (Alimentatore non incluso)
XIAOMI Pad 7 + Keyboard, (Tablet) display da 11.2'', 8+128GB, Nero, batteria da 8850mAh, Ricarica Turbo da 45W, HyperAI (Alimentatore non incluso)
Black Friday
341,00 €
379,90 €
Immagine Vedi su Amazon

HONOR Pad 10

Tablet HONOR Pad 10

-10% di sconto su Honor Pad 10, un tablet con display da 12,1 pollici, 8 GB di RAM, 256 GB nello spazio di archiviazione e una potente batteria di 10100 mAh. Si tratta di un ottimo modello per rapporto qualità-prezzo e indicato per lo streaming, merito della risoluzione in 2.5K e dei 6 altoparlanti integrati che assicurano un audio di buona qualità. La versione di MagicOS basata su Android 15 mette a disposizione alcune modalità intelligenti per rendere le attività più semplici e creative.

10%
HONOR Pad 10 WIFI Tablet 8GB 256GB, 7 Gen 3 Snapdragon, 10100mAh Batteria, 12,1 Pollici 120Hz 2.5K Display, 6 Altoparlanti, Corpo in Metallo, Google Service, Android 15, Grigio
HONOR Pad 10 WIFI Tablet 8GB 256GB, 7 Gen 3 Snapdragon, 10100mAh Batteria, 12,1 Pollici 120Hz 2.5K Display, 6 Altoparlanti, Corpo in Metallo, Google Service, Android 15, Grigio
Black Friday
249,90 €
279,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Microsoft Surface Pro

Tablet Microsoft Surface Pro

-29% di sconto du Microsoft Surface Pro, un tablet con sistema operativo Windows e realizzato col moderno processore Qualcomm Snapdragon X Plus. Questi elementi consentono di avere un dispositivo con funzionalità molto vicine ad un notebook. Dispone di 16 GB di RAM e di uno spazio di archiviazione da 512 GB. Il display misura 12 pollici ed offre una notevole brillantezza e nitidezza delle immagini. La batteria assicura una durata di 16 ore.

29%
Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 512GB di memoria | Ultimo modello | Platino
Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 512GB di memoria | Ultimo modello | Platino
Black Friday
799,00 €
1.119,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite

-25% di sconto sul tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite, un modello adatto per qualsiasi utilizzo, con 8 GB di RAM, 128 GB nello spazio di archiviazione e la funzione multitasking per lavorare su due schede contemporaneamente. Galaxy AI vi consente di creare e modificare i vostri contenuti, ricercare informazioni con comandi rapidi e risolvere istantaneamente calcoli matematici. La batteria ha una capienza di 8000 mAh, sufficiente da assicurare un attività continua per circa 10 ore.

25%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]
Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Gray [Versione italiana]
Black Friday
299,00 €
399,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Lenovo IdeaPad Flex 5

Tablet Lenovo IdeaPad Flex 5

-18% di sconto su Lenovo IdeaPad Flex 5, un modello ibrido, a metà tra un tablet e un notebook. Ha un design con conversione a 360° che può ribaltarsi per adeguarsi alla vostra posizione di lavoro. Il display misura 14 pollici e assicura colori vividi e nitidi durante la riproduzione streaming e una risoluzione da 2.2K. Grazie al processore AMD Ryzen 5 e ai 16 GB di RAM, qualsiasi attività diventa fluida e facilmente gestibile. La penna è inclusa nel prezzo dell'offerta.

18%
Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook 14" Display WUXGA (1920x1200) IPS, AMD Ryzen 5 7430U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Digital Pen inclusa - Stone Blue
Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook 14" Display WUXGA (1920x1200) IPS, AMD Ryzen 5 7430U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Digital Pen inclusa - Stone Blue
Black Friday
615,99 €
749,00 €
Immagine Vedi su Amazon

ASUS Chromebook CM14

Tablet ASUS Chromebook

-26% di sconto su ASUS Chromebook CM14, un altro modello 2 in 1 che racchiude tutte le funzionalità dei sistemi operativi ChromeOS progettati da Google. Il display è costituito da un pannello da 14 pollici antiriflesso, che consente di guardare i vostri contenuti al meglio anche quando siete in movimento. La tastiera è stata sviluppata per resistere agli incidenti e con materiali impermeabili che possono sopportare fino 405 cc di acqua. Lo schermo può ruotare fino a 180° per soddisfare la vostra posizione preferita di lavoro.

26%
ASUS Chromebook CM1402FM2A#B0CZ42YZYG, Notebook con Monitor 14" FHD Glossy, 60Hz, MediaTek Kompanio 520, RAM 4GB, 128GB eMMC, grafica ARM Mali-G52 MC2, Chrome, Grigio
ASUS Chromebook CM1402FM2A#B0CZ42YZYG, Notebook con Monitor 14" FHD Glossy, 60Hz, MediaTek Kompanio 520, RAM 4GB, 128GB eMMC, grafica ARM Mali-G52 MC2, Chrome, Grigio
Black Friday
199,00 €
269,00 €
Immagine Vedi su Amazon

XIAOMI Redmi Pad 2

Tablet XIAOMI Redmi Pad 2

-24% di sconto su Xiaomi Redmi Pad 2, un tablet con display da 2.5K da 11 pollici e una batteria molto capiente che assicura circa 12 ore di attività continua. Le esperienze di streaming e di gioco sono abbastanza fluide, grazie al processore MediaTek Helio G100-Ultra. Lo spazio di archiviazione è di 128 GB, mentre la memoria RAM è di 4GB. Nella confezione del prodotto è inclusa la cover.

24%
XIAOMI Redmi Pad 2 con cover, 4+128GB,Display 11" 2.5K definito, Batteria 9000mAh(typ), Processore Helio G100-Ultra, Quad speakers audio immersivo, Gray, Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
XIAOMI Redmi Pad 2 con cover, 4+128GB,Display 11" 2.5K definito, Batteria 9000mAh(typ), Processore Helio G100-Ultra, Quad speakers audio immersivo, Gray, Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
Black Friday
159,90 €
209,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Samsung Galaxy Tab A9

Tablet Samsung Galaxy Tab A9

-21% di sconto su Samsung Galaxy Tab A9, un modello economico, ma in grado di offrire comunque buone prestazioni. Dispone di un display LCD da 8.7 pollici, RAM di 4 GB e spazio di archiviazione da 64 GB. Inoltre, fruttando la funzione multitasking potete lavorare contemporaneamente su due schede, oppure continuare uno dei vostri progetti mentre siete in chiamata.

21%
Samsung Galaxy Tab A9, Display 8.7" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 4GB, 64GB, 5.100 mAh, MediaTek MT8781, Android 13, Navy, [Versione italiana] 2023
Samsung Galaxy Tab A9, Display 8.7" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 4GB, 64GB, 5.100 mAh, MediaTek MT8781, Android 13, Navy, [Versione italiana] 2023
Black Friday
89,00 €
112,69 €
Immagine Vedi su Amazon

XP-Pen Magic Note Pad

XP-Pen Magic Note Pad

-18% su XP-Pen Magic Note Pad, un tablet pensato per la scrittura e la lettura. Integra un sistema operativo Android 14, grazie al quale potete scaricare qualsiasi app di Google. Il display da 10,95 pollici rileva circa 16.000 livelli di pressione, in modo che la vostra scrittura e i vostri disegni siano precisi come se fatti su carta. La penna è inclusa nel prezzo e può restare aggrappata al vano portapenne magnetico posizionato sotto lo schermo.

18%
XP-Pen XPPen Magic Note Pad, paper tablet a colori da 10,95 pollici, penna 16384 livelli, tre modalità di colore, risoluzione 1200 x 1920, capacità batteria 8000 mAh, sistema operativo Android
XP-Pen XPPen Magic Note Pad, paper tablet a colori da 10,95 pollici, penna 16384 livelli, tre modalità di colore, risoluzione 1200 x 1920, capacità batteria 8000 mAh, sistema operativo Android
Black Friday
329,99 €
399,99 €
Immagine Vedi su Amazon
