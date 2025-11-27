video suggerito
I 10 migliori profumi in offerta per la Black Friday Week di Amazon

Il Black Friday è alle porte, con l’evento ufficiale atteso per il 28 novembre, ma la Black Week offre già tantissimi sconti sulle fragranze da donna e da uomo: ecco i 10 migliori profumi in offerta.
A cura di Quale Compro Team
Boccetta di un profumo da donna
Il Black Friday è alle porte. Manca soltanto un giorno al 28 novembre, momento in cui le offerte della Black Week saranno all’apice, ma tra i vari store online i prodotti vanno già a ruba.

Il ribasso dei prezzi offre l'opportunità di inaugurare lo shopping natalizio e non è un segreto che tra i regali più apprezzati sotto l’albero ci siano i profumi. Su Amazon potete approfittare di sconti vantaggiosi sulle fragranze di Mugler, Boss, Guess, Calvin Klein e di altre marche.

In questa guida abbiamo preparato una vetrina con i migliori profumi in offerta per il Black Friday sia da donna che da uomo.

MUGLER Alien

MUGLER Alien profumo da donna

-16% di sconto su Mugler Alien eau de parfum, una fragranza sensuale che non passa mai di moda, caratterizzata da note di testa di Gelsomino Sambac, note di cuore di Cashmeran e fondo di ambra bianca. Qui vi presentiamo la boccetta da 90 ml, ma potete acquistare anche i formati più piccoli da 30 ml e 60 ml.

16%
MUGLER Alien Eau de Parfum per Donna, Ambrato, Legnoso e Floreale, Casherman, Ambra e Gelsomino, Fragranza Straordinaria, Mistica e Senza Tempo, Ricaricabile, Sostenibile, 90 ml
MUGLER Alien Eau de Parfum per Donna, Ambrato, Legnoso e Floreale, Casherman, Ambra e Gelsomino, Fragranza Straordinaria, Mistica e Senza Tempo, Ricaricabile, Sostenibile, 90 ml
Black Friday
86,35 € (95,94 € / ml)
103,03 €
Immagine Vedi su Amazon

BOSS The Scent

BOSS The Scent

-51% di sconto su BOSS The Scent, una fragranza da uomo ambrata, legnosa e fruttata che attrae al primo spruzzo. È composto da note di testa di zenzero, note di cuore di maninka e fondo di cuoio. Il flacone presentato è ricaricabile ed ha una capacità di 100 ml, ma con alcune differenze di prezzo non troppo eccessive potete acquistare le boccette da 50 ml e 200 ml.

51%
Boss The Scent Eau de Toilette For Him 100ml
Boss The Scent Eau de Toilette For Him 100ml
Black Friday
59,79 € (59,79 € / g)
123,00 €
Immagine Vedi su Amazon

GUESS Seductive Red

GUESS Seductive Red

-17% di sconto su Guess Seductive Red, un profumo da donna eau de toilette caratterizzato da note di testa ciliegio, mandorle e pepe rosa, note di cuore di fior di ciliegio, magnolia e violetta e da un fondo di vaniglia, fave di tonka e legno di sandalo. Il flacone di colore rosso ha una capienza di 50 ml.

31%
GUESS Seductive Red, Eau de Toilette da Donna, Colonia Gourmand, Fragranza Sensuale Persistente, 50 ml
GUESS Seductive Red, Eau de Toilette da Donna, Colonia Gourmand, Fragranza Sensuale Persistente, 50 ml
Black Friday
17,20 € (34,40 € / ml)
25,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Davidoff Cool Water Reborn Intense

Davidoff Cool Water Reborn Eau de Parfum Intense

-26% di sconto su Davidoff Cool Water Reborn Intense, una fragranza maschile eau de parfum dall'essenza aromatica. È composta da note di testa di labdano, note di cuore di ambra e note di fondo di vetiver. Il flacone di un colore blu oceano è in offerta nel formato da 50 ml.

26%
Davidoff Cool Water Reborn Eau de Parfum Intense Uomo 50 ml
Davidoff Cool Water Reborn Eau de Parfum Intense Uomo 50 ml
Black Friday
36,12 € (72,24 € / ml)
48,70 €
Immagine Vedi su Amazon

Roberto Cavalli Nero Assoluto

Roberto Cavalli Nero Assoluto profumo da donna

-38% di sconto su Nero Assoluto di Roberto Cavalli, una fragranza femminile eau de parfum realizzata con note di testa di orchidea e agrumi freschi, cuore di vaniglia e note di fondo di legno pregiato. Il profumo è disponibile in offerta nel formato da 75 ml.

38%
Roberto Cavalli Nero Assoluto, Eau de Parfum da Donna, Profumo Ricco, 75 ml
Roberto Cavalli Nero Assoluto, Eau de Parfum da Donna, Profumo Ricco, 75 ml
Black Friday
35,90 € (47,87 € / ml)
58,28 €
Immagine Vedi su Amazon

BOSS Infinity

BOSS Infinity profumo da uomo

-50% di sconto sul profumo maschile BOSS Infinity, che si compone di note di testa di mela, cannella, mandarino e salvia, cuore di patchouli, rosmarino e lavanda e, infine, note di fondo di legno di sandalo e olivo. Qui presentiamo l'offerta più alta sul formato da 100 ml, ma con sconti minori potete acquistare le boccette da 50 ml e 200 ml.

50%
Boss Bottled Infinite Eau de Parfum 100ml
Boss Bottled Infinite Eau de Parfum 100ml
Black Friday
63,92 € (63,92 € / g)
128,00 €
Immagine Vedi su Amazon

MUGLER Alien Goddess

MUGLER Alien Goddess profumo da donna

-45% di sconto su Mugler Alien Goddess, una fragranza femminile dal carattere forte, realizzata con note floreali e legnose di Gelsomino Grandiflorum e legno di Cashmere, addolcite da un accordo di acqua di cocco. L'iconico flacone ha una tonalità che vuole riprodurre i colori del sole. L'offerta è attiva solo per il formato da 90 ml.

45%
MUGLER Alien Goddess, Eau de Parfum, Profumo Donna, Profumo Floreale, Legnoso e Ambrato, Fragranza Magnifica e Mistica, Simbolo di Amore, Femminilità e Seduzione 90 ml, Ricaricabile
MUGLER Alien Goddess, Eau de Parfum, Profumo Donna, Profumo Floreale, Legnoso e Ambrato, Fragranza Magnifica e Mistica, Simbolo di Amore, Femminilità e Seduzione 90 ml, Ricaricabile
Black Friday
91,00 € (101,11 € / ml)
165,00 €
Immagine Vedi su Amazon

MUGLER AMen

MUGLER AMen profumo da uomo

-11% di sconto su Mugler AMen, la prima fragranza maschile della casa di moda francese. Si tratta di un profumo eau de toilette composto da note di testa di bergamotto, mandarino, mentolo, more e note fruttate e verdi, cuore di patchouli, cedro, gelsomino, caramello, miele e latte, infine, note di fondo di vaniglia, caffè, ambra e muschio. La confezione proposta contiene il formato da 100 ml, ma è possibile acquistare anche la boccetta da 50 ml.

11%
MUGLER A*Men, Eau de Toilette, Profumo Uomo, Profumo Ambrato, Legnoso e Gourmand, Fragranza Virile, Ricaricabile, 100 ml
MUGLER A*Men, Eau de Toilette, Profumo Uomo, Profumo Ambrato, Legnoso e Gourmand, Fragranza Virile, Ricaricabile, 100 ml
Black Friday
64,83 € (64,83 € / ml)
73,20 €
Immagine Vedi su Amazon

Calvin Klein Obsession

Calvin Klein Obsession

-21% di sconto su Calvin Klein Obsession, una fragranza femminile eau de parfum realizzata con note di testa di bergamotto, mandarino, pesca, limone, vaniglia e note verdi, note di cuore di gelsomino, spezie, muschio di quercia e fiori d'arancio e da un fondo di muschio, incenso e ambra per un effetto caldo e persistente. Il flacone si caratterizza per il design moderno e minimalista ed è disponibile in offerta nei formati da 100 ml, qui proposto, e da 50 ml.

21%
Calvin Klein Obsession Eau De Parfum For Women 100ml
Calvin Klein Obsession Eau De Parfum For Women 100ml
Black Friday
39,97 € (39,97 € / ml)
50,50 €
Immagine Vedi su Amazon

Calvin Klein CK One

Calvin Klein CK One

-51% di sconto su Calvin Klein CK One, una fragranza unisex eau de toilette dall'essenza aromatica, composta da note di testa di mandarino, bergamotto, limone e tè verde, per dare freschezza e note di cuore di violetta, gelsomino e noce moscata, seguite dal carattere deciso del fondo di ambra e muschio. Qui presentiamo il flacone da 50 ml.

52%
Ck One Edt 50 Ml
Ck One Edt 50 Ml
Black Friday
19,49 € (38,98 € / ml)
41,00 €
Immagine Vedi su Amazon
