I 10 migliori profumi in offerta per la Black Friday Week di Amazon

Il Black Friday è alle porte. Manca soltanto un giorno al 28 novembre, momento in cui le offerte della Black Week saranno all’apice, ma tra i vari store online i prodotti vanno già a ruba.

Il ribasso dei prezzi offre l'opportunità di inaugurare lo shopping natalizio e non è un segreto che tra i regali più apprezzati sotto l’albero ci siano i profumi. Su Amazon potete approfittare di sconti vantaggiosi sulle fragranze di Mugler, Boss, Guess, Calvin Klein e di altre marche.

In questa guida abbiamo preparato una vetrina con i migliori profumi in offerta per il Black Friday sia da donna che da uomo.

MUGLER Alien

-16% di sconto su Mugler Alien eau de parfum, una fragranza sensuale che non passa mai di moda, caratterizzata da note di testa di Gelsomino Sambac, note di cuore di Cashmeran e fondo di ambra bianca. Qui vi presentiamo la boccetta da 90 ml, ma potete acquistare anche i formati più piccoli da 30 ml e 60 ml.

BOSS The Scent

-51% di sconto su BOSS The Scent, una fragranza da uomo ambrata, legnosa e fruttata che attrae al primo spruzzo. È composto da note di testa di zenzero, note di cuore di maninka e fondo di cuoio. Il flacone presentato è ricaricabile ed ha una capacità di 100 ml, ma con alcune differenze di prezzo non troppo eccessive potete acquistare le boccette da 50 ml e 200 ml.

GUESS Seductive Red

-17% di sconto su Guess Seductive Red, un profumo da donna eau de toilette caratterizzato da note di testa ciliegio, mandorle e pepe rosa, note di cuore di fior di ciliegio, magnolia e violetta e da un fondo di vaniglia, fave di tonka e legno di sandalo. Il flacone di colore rosso ha una capienza di 50 ml.

Davidoff Cool Water Reborn Intense

-26% di sconto su Davidoff Cool Water Reborn Intense, una fragranza maschile eau de parfum dall'essenza aromatica. È composta da note di testa di labdano, note di cuore di ambra e note di fondo di vetiver. Il flacone di un colore blu oceano è in offerta nel formato da 50 ml.

Roberto Cavalli Nero Assoluto

-38% di sconto su Nero Assoluto di Roberto Cavalli, una fragranza femminile eau de parfum realizzata con note di testa di orchidea e agrumi freschi, cuore di vaniglia e note di fondo di legno pregiato. Il profumo è disponibile in offerta nel formato da 75 ml.

BOSS Infinity

-50% di sconto sul profumo maschile BOSS Infinity, che si compone di note di testa di mela, cannella, mandarino e salvia, cuore di patchouli, rosmarino e lavanda e, infine, note di fondo di legno di sandalo e olivo. Qui presentiamo l'offerta più alta sul formato da 100 ml, ma con sconti minori potete acquistare le boccette da 50 ml e 200 ml.

MUGLER Alien Goddess

-45% di sconto su Mugler Alien Goddess, una fragranza femminile dal carattere forte, realizzata con note floreali e legnose di Gelsomino Grandiflorum e legno di Cashmere, addolcite da un accordo di acqua di cocco. L'iconico flacone ha una tonalità che vuole riprodurre i colori del sole. L'offerta è attiva solo per il formato da 90 ml.

MUGLER AMen

-11% di sconto su Mugler AMen, la prima fragranza maschile della casa di moda francese. Si tratta di un profumo eau de toilette composto da note di testa di bergamotto, mandarino, mentolo, more e note fruttate e verdi, cuore di patchouli, cedro, gelsomino, caramello, miele e latte, infine, note di fondo di vaniglia, caffè, ambra e muschio. La confezione proposta contiene il formato da 100 ml, ma è possibile acquistare anche la boccetta da 50 ml.

Calvin Klein Obsession

-21% di sconto su Calvin Klein Obsession, una fragranza femminile eau de parfum realizzata con note di testa di bergamotto, mandarino, pesca, limone, vaniglia e note verdi, note di cuore di gelsomino, spezie, muschio di quercia e fiori d'arancio e da un fondo di muschio, incenso e ambra per un effetto caldo e persistente. Il flacone si caratterizza per il design moderno e minimalista ed è disponibile in offerta nei formati da 100 ml, qui proposto, e da 50 ml.

Calvin Klein CK One

-51% di sconto su Calvin Klein CK One, una fragranza unisex eau de toilette dall'essenza aromatica, composta da note di testa di mandarino, bergamotto, limone e tè verde, per dare freschezza e note di cuore di violetta, gelsomino e noce moscata, seguite dal carattere deciso del fondo di ambra e muschio. Qui presentiamo il flacone da 50 ml.