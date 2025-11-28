video suggerito
10 robot aspirapolevere in offerta su Amazon da non lasciarsi scappare per il Black Friday

La Black Friday Week del 2025 continua e su Amazon i robot aspirapolvere vanno a ruba: ecco 10 modelli in offerta da non lasciarsi scappare.
A cura di Quale Compro Team
Xiaomi Robot Vacuum X20+ robot aspirapolvere e lavapavimenti
Prosegue la Black Friday Week portando numerosi sconti e vantaggi sui vari store. Tra i prodotti a ruba su Amazon, i robot aspirapolvere dominano la scena, con ribassi sui prezzi dei modelli Dreame, Ecovacs, Roborock e Xiaomi anche oltre il 40%.

La settimana degli sconti di novembre è il momento giusto per semplificare e automatizzare la pulizia della casa, ma per non lasciarvi ingannare da false occasioni, abbiamo raccolto i migliori robot aspirapolvere in offerta su Amazon per il Black Friday del 2025, includendo ogni genere di modello: i comodi 2 in 1 lava e asciuga e quelli con la sola funzione di aspirazione, quelli muniti di navigazione intelligente, quelli che si svuotano da soli o che hanno la stazione di pulizia automatica.

DREAME L40s Pro Ultra

DREAME L40s Pro Ultra robot aspirapolvere e lavapavimenti

-33% di sconto su Dreame L40s Pro Ultra, il robot aspirapolvere e lavapavimenti con un motore ad alta velocità Turbo Force, in grado di catturare qualsiasi residuo di sporco tra gli spazi del pavimento e da tappeti e moquette. È munito di doppie spazzole antigroviglio, efficaci su capelli e peli di animali, e di una spazzola laterale per pulire accuratamente gli angoli della stanza. Questo robot può superare ostacoli fino a 4 cm e può essere gestito a distanza tramite l'app dedicata su smartphone. Assicura 100 giorni di svuotamento automatico grazie alla stazione di ricarica e al sacchetto da 3,2 L.

DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
899,00 €
Immagine Vedi su Amazon

ECOVACS Deebot T50 Pro Omni Gen2

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

-47% di sconto su ECOVACS Deebot T50 Pro Omni Gen2, un robot aspirapolvere e lavapavimenti da soli 81 mm di altezza, perfetto per rimuovere lo sporco accumulato sotto i mobili. Grazie all'AI è in grado di riconoscere gli ostacoli e di evitarli e di rilevare le macchie di sporco, in modo da riavviare il lavaggio fin quando il pavimento non è perfettamente pulito. Una volta tornato alla stazione, la pulizia del dispositivo è automatica, così come la ricarica del detergente.

47%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
Black Friday
399,00 €
750,00 €
Immagine Vedi su Amazon

roborock Saros 10R

roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere

-40% di sconto su roborock Saros 10R, un modello dal design ultra sottile (7,8 cm) che può infilarsi tranquillamente sotto letti e mobili per rimuovere i residui di sporco meno visibili. La sua tecnologia consente di rilevare lo spazio tridimensionale e di mapparlo con estrema precisione, riuscendo a pulire con cura anche lungo gli spigoli di mobili irregolari o vicino ai cavi. La stazione multifunzionale rimuove i panni, pulisce lo sporco interno con rilevamento intelligente, svuota il sacchetto, asciuga e ricarica, tutto autonomamente.

40%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
Black Friday
899,99 €
1.499,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Xiaomi Robot Vacuum X20+ robot aspirapolvere

-30% di sconto su Xiaomi Robot Vacuum x20+, un robot aspirapolvere che aggira gli ostacoli grazie alla navigazione laser LDS. Il panno si solleva automaticamente per il lavaggio automatico e quando incontro un tappeto, in modo da non sporcare di nuovo. La stazione all in one rimuove e lava il mocio automaticamente e svuota il sacchetto. Funziona a distanza con il supporto degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant oppure accedendo all'app dedicata sullo smartphone.

30%
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
Black Friday
279,99 €
399,99 €
Immagine Vedi su Amazon

DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete

DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete aspirapolvere lavapavimenti

-33% di sconto su Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, un robot aspirapolvere lavapavimenti che riesce a superare ostacoli alti fino a 8 cm. Eroga continuamente acqua pulita sul mocio e sul rullo, in modo che lo sporco raccolto non finisca sul pavimento pulito. Grazie al sensore LDS e al sistema di navigazione binoculare può evitare oltre 240 oggetti per evitare impatti e incidenti. La stazione di ricarica offre un pulizia automatica e completa degli elementi del dispositivo.

33%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
Black Friday
999,00 €
1.499,00 €
Immagine Vedi su Amazon

ECOVACS X11 Omnicyclone

ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

-31% di sconto su ECOVACS X11 Omnicyclone, un robot aspirapolvere lavapavimenti che riconosce le macchie grazie all'AI e personalizza la pulizia di conseguenza. Grazie ad un sistema meccanico ad arrampicata, può superare singoli gradini fino a un massimo di 2,5 cm e gradini continui fino a un massimo di 4 cm. La stazione all in one assicura una pulizia completa e automatica del dispositivo.

31%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
Black Friday
899,00 €
1.299,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Mova Z60 Ultra Roller Complete

Mova Z60 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

-29% di sconto su Mova Z60 Ultra Roller Complete, un aspirapolvere lavapavimenti con lavaggio HydroForce ad alta potenza, un sistema che consiste in un continuo getto d'acqua che risciacqua il mocio ad ogni passata. Dispone di una doppia spazzola antigroviglio e di una grande potenza di aspirazione, che consentono di rimuovere anche i peli e i residui più ostinati. Il robot può essere controllato a distanza con il comando vocale o dall'app dedicata sullo smartphone. Inoltre, la stazione di servizio è multifunzionale, per cui pulisce automaticamente il dispositivo.

29%
Mova Z60 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 28000Pa, Dotato di Lavaggio HydroForce, Tecnologia AutoShield, Telaio LiftPro, Sistema StepMaster 2.0, Lavaggio con DuoSolution
Mova Z60 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 28000Pa, Dotato di Lavaggio HydroForce, Tecnologia AutoShield, Telaio LiftPro, Sistema StepMaster 2.0, Lavaggio con DuoSolution
Black Friday
999,00 €
1.399,00 €
Immagine Vedi su Amazon

roborock Qrevo Curv S5X

roborock Qrevo Curv S5X Set Robot Aspirapolvere

-50% di sconto su roborock Qrevo Curv S5X, un modello con doppio sistema antigroviglio, efficace contro capelli e peli di animale. La navigazione basata sulla tecnologia LiDAR mappa il territorio con estrema precisione e memorizza fino a 4 livelli. La potenza di aspirazione di questo robot è ottimizzata per la pulizia dei tappeti e può essere regolata con tre impostazioni. La base di ricarica automatizza la pulizia del dispositivo con svuotamento, rilevamento dei residui di sporco, lavaggio e asciugatura.

50%
roborock Qrevo Curv S5X Set Robot Aspirapolvere, Doppio Antigroviglio, Spazzola Laterale e Mocio FlexiArm, 18.500 Pa, 10 mm Sollevamento Automatico dei Moci, Evitare gli Ostacoli, Dock Tutto in Uno
roborock Qrevo Curv S5X Set Robot Aspirapolvere, Doppio Antigroviglio, Spazzola Laterale e Mocio FlexiArm, 18.500 Pa, 10 mm Sollevamento Automatico dei Moci, Evitare gli Ostacoli, Dock Tutto in Uno
Black Friday
499,99 €
999,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Philips HomeRun Serie 5000

Immagine

-25% di sconto su Philips HomeRun Serie 5000, un modello 2 in 1 che aspira e lava lo sporco in una sola passata. Delicata ed efficace sul pavimento, questo modello ha una grande potenza di aspirazione, capace di raccogliere la polvere e le briciole meno visibili. Rileva automaticamente gli oggetti più piccoli sparsi per casa e può essere controllato a distanza dall'app per smartphone Philips HomeRun. Una volta scarico, il robot torna alla stazione di servizio per una ricarica completa e torna a pulire da dove si era interrotto.

25%
Philips HomeRun Serie 5000 – robot aspira e lava, 10.000 Pa, doppi moci rotanti, auto-svuotamento (S-bag®), navigazione laser, app HomeRun, beige seta (XU5100/20)
Philips HomeRun Serie 5000 – robot aspira e lava, 10.000 Pa, doppi moci rotanti, auto-svuotamento (S-bag®), navigazione laser, app HomeRun, beige seta (XU5100/20)
Black Friday
329,99 €
440,63 €
Immagine Vedi su Amazon

LEFANT M310

LEFANT M310 Robot Aspirapolvere

-70% di sconto du Lefant M310, un robot che si limita all'aspirazione dello sporco, ma che svolge il suo lavoro in maniera impeccabile. È munito di sensori intelligenti in grado di riconoscere oggetti neri, trasparenti o metallici, evitando così collisioni e cadute. Il motore è potente e il design senza rullo rende più facile la manutenzione e riduce il rischio che si formino grovigli. Il robot può essere gestito tramite controllo vocale oppure con l'app Lefant, accessibile sia dallo smartphone che dallo smartwatch.

LEFANT M310 Robot Aspirapolvere 4500Pa, 180Min, Evitamento Ostacoli, 4 Modalità, WiFi/App/Alexa, Ultra Sottile 28cm, Aspirapolvere Robot per Peli Animali e Pavimenti Duri, Nero
LEFANT M310 Robot Aspirapolvere 4500Pa, 180Min, Evitamento Ostacoli, 4 Modalità, WiFi/App/Alexa, Ultra Sottile 28cm, Aspirapolvere Robot per Peli Animali e Pavimenti Duri, Nero
Prezzo non disponibile
Immagine Vedi su Amazon
