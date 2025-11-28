10 robot aspirapolevere in offerta su Amazon da non lasciarsi scappare per il Black Friday

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prosegue la Black Friday Week portando numerosi sconti e vantaggi sui vari store. Tra i prodotti a ruba su Amazon, i robot aspirapolvere dominano la scena, con ribassi sui prezzi dei modelli Dreame, Ecovacs, Roborock e Xiaomi anche oltre il 40%.

La settimana degli sconti di novembre è il momento giusto per semplificare e automatizzare la pulizia della casa, ma per non lasciarvi ingannare da false occasioni, abbiamo raccolto i migliori robot aspirapolvere in offerta su Amazon per il Black Friday del 2025, includendo ogni genere di modello: i comodi 2 in 1 lava e asciuga e quelli con la sola funzione di aspirazione, quelli muniti di navigazione intelligente, quelli che si svuotano da soli o che hanno la stazione di pulizia automatica.

DREAME L40s Pro Ultra

-33% di sconto su Dreame L40s Pro Ultra, il robot aspirapolvere e lavapavimenti con un motore ad alta velocità Turbo Force, in grado di catturare qualsiasi residuo di sporco tra gli spazi del pavimento e da tappeti e moquette. È munito di doppie spazzole antigroviglio, efficaci su capelli e peli di animali, e di una spazzola laterale per pulire accuratamente gli angoli della stanza. Questo robot può superare ostacoli fino a 4 cm e può essere gestito a distanza tramite l'app dedicata su smartphone. Assicura 100 giorni di svuotamento automatico grazie alla stazione di ricarica e al sacchetto da 3,2 L.

ECOVACS Deebot T50 Pro Omni Gen2

-47% di sconto su ECOVACS Deebot T50 Pro Omni Gen2, un robot aspirapolvere e lavapavimenti da soli 81 mm di altezza, perfetto per rimuovere lo sporco accumulato sotto i mobili. Grazie all'AI è in grado di riconoscere gli ostacoli e di evitarli e di rilevare le macchie di sporco, in modo da riavviare il lavaggio fin quando il pavimento non è perfettamente pulito. Una volta tornato alla stazione, la pulizia del dispositivo è automatica, così come la ricarica del detergente.

roborock Saros 10R

-40% di sconto su roborock Saros 10R, un modello dal design ultra sottile (7,8 cm) che può infilarsi tranquillamente sotto letti e mobili per rimuovere i residui di sporco meno visibili. La sua tecnologia consente di rilevare lo spazio tridimensionale e di mapparlo con estrema precisione, riuscendo a pulire con cura anche lungo gli spigoli di mobili irregolari o vicino ai cavi. La stazione multifunzionale rimuove i panni, pulisce lo sporco interno con rilevamento intelligente, svuota il sacchetto, asciuga e ricarica, tutto autonomamente.

Xiaomi Robot Vacuum X20+

-30% di sconto su Xiaomi Robot Vacuum x20+, un robot aspirapolvere che aggira gli ostacoli grazie alla navigazione laser LDS. Il panno si solleva automaticamente per il lavaggio automatico e quando incontro un tappeto, in modo da non sporcare di nuovo. La stazione all in one rimuove e lava il mocio automaticamente e svuota il sacchetto. Funziona a distanza con il supporto degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant oppure accedendo all'app dedicata sullo smartphone.

DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete

-33% di sconto su Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, un robot aspirapolvere lavapavimenti che riesce a superare ostacoli alti fino a 8 cm. Eroga continuamente acqua pulita sul mocio e sul rullo, in modo che lo sporco raccolto non finisca sul pavimento pulito. Grazie al sensore LDS e al sistema di navigazione binoculare può evitare oltre 240 oggetti per evitare impatti e incidenti. La stazione di ricarica offre un pulizia automatica e completa degli elementi del dispositivo.

ECOVACS X11 Omnicyclone

-31% di sconto su ECOVACS X11 Omnicyclone, un robot aspirapolvere lavapavimenti che riconosce le macchie grazie all'AI e personalizza la pulizia di conseguenza. Grazie ad un sistema meccanico ad arrampicata, può superare singoli gradini fino a un massimo di 2,5 cm e gradini continui fino a un massimo di 4 cm. La stazione all in one assicura una pulizia completa e automatica del dispositivo.

Mova Z60 Ultra Roller Complete

-29% di sconto su Mova Z60 Ultra Roller Complete, un aspirapolvere lavapavimenti con lavaggio HydroForce ad alta potenza, un sistema che consiste in un continuo getto d'acqua che risciacqua il mocio ad ogni passata. Dispone di una doppia spazzola antigroviglio e di una grande potenza di aspirazione, che consentono di rimuovere anche i peli e i residui più ostinati. Il robot può essere controllato a distanza con il comando vocale o dall'app dedicata sullo smartphone. Inoltre, la stazione di servizio è multifunzionale, per cui pulisce automaticamente il dispositivo.

roborock Qrevo Curv S5X

-50% di sconto su roborock Qrevo Curv S5X, un modello con doppio sistema antigroviglio, efficace contro capelli e peli di animale. La navigazione basata sulla tecnologia LiDAR mappa il territorio con estrema precisione e memorizza fino a 4 livelli. La potenza di aspirazione di questo robot è ottimizzata per la pulizia dei tappeti e può essere regolata con tre impostazioni. La base di ricarica automatizza la pulizia del dispositivo con svuotamento, rilevamento dei residui di sporco, lavaggio e asciugatura.

Philips HomeRun Serie 5000

-25% di sconto su Philips HomeRun Serie 5000, un modello 2 in 1 che aspira e lava lo sporco in una sola passata. Delicata ed efficace sul pavimento, questo modello ha una grande potenza di aspirazione, capace di raccogliere la polvere e le briciole meno visibili. Rileva automaticamente gli oggetti più piccoli sparsi per casa e può essere controllato a distanza dall'app per smartphone Philips HomeRun. Una volta scarico, il robot torna alla stazione di servizio per una ricarica completa e torna a pulire da dove si era interrotto.

LEFANT M310

-70% di sconto du Lefant M310, un robot che si limita all'aspirazione dello sporco, ma che svolge il suo lavoro in maniera impeccabile. È munito di sensori intelligenti in grado di riconoscere oggetti neri, trasparenti o metallici, evitando così collisioni e cadute. Il motore è potente e il design senza rullo rende più facile la manutenzione e riduce il rischio che si formino grovigli. Il robot può essere gestito tramite controllo vocale oppure con l'app Lefant, accessibile sia dallo smartphone che dallo smartwatch.