Notebook e PC portatili in offerta per il Back Friday su Amazon: i 10 migliori prodotti da non perdere

Il vero Black Friday del 2025 è cominciato oggi, 28 novembre, e durerà ancora per tutto il weekend fino al Cyber Monday del 1 dicembre.

Se siete amanti dei dispositivi tech e avete atteso tutto l'anno gli sconti della Black Week, per sostituire il vostro vecchio computer portatile con un nuovo modello per il lavoro o per il gaming, l'occasione è finalmente arrivata.

In questo articolo abbiamo selezionato per voi una raccolta dei migliori notebook in offerta su Amazon per il Black Friday del 2025, scegliendoli tra le marche più richieste come MSI, Samsung, Apple, Lenovo, HP, acer, Dell e altre ancora.

MSI Cyborg 15 A13V

-24% di sconto su MSI Cyborg 15 A13V, un notebook pensato per il gaming, con un processore Intel Core i7-13620H, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz che assicurano prestazioni fluide. Il design è moderno e futuristico ed è dotato di un sistema per la dissipazione del calore, in modo da evitare surriscaldamenti durante il gameplay. Il display misura 15.6 pollici, mentre la RAM e lo spazio di archiviazione sono rispettivamente di 16GB e 512GB.

Samsung Galaxy Book4

-12% di sconto su Samsung Galaxy Book4, munito di un display da 15.6 pollici, memoria RAM da 16 GB, spazio di archiviazione da 1T e un ottimo processore Intel iCore 7. Il design è sottile ed elegante e ospita tutte le porte necessarie ai collegamenti con i dispositivi esterni: HDMI, USB-C, USB-A, jack, micro SD, RJ 45 e Kensington lock. Il computer interagisce alla perfezione con gli altri accessori dell'ecosistema Samsung, consentendovi persino di utilizzare lo smartphone come una webcam.

Apple MacBook Air 13" M4

-26% di sconto su Apple MacBook Air, munito del potente chip M4, in grado di offrire velocità e rapidità in qualsiasi attività digitale, anche in multitasking, e un ampio schermo da 13 pollici. Apple Intelligence semplifica i vostri compiti, supportando la creazione di contenuti, la scrittura e la ricerca di informazioni. La batteria garantisce una lunga durata di 18 ore. Questo computer portatile può contare su una memoria RAM da 16 GB e uno spazio di archiviazione da 256 GB.

Lenovo IdeaPad Slim 3

-5% su Lenovo Ideapad Slim 3, un computer portatile con display IPS WUXGA da 15 pollici e rapporto d'aspetto da 16:10, elementi che vi consentono di guardare i vostri contenuti con colori vivaci e dettagli nitidi e usufruendo di uno spazio in verticale più ampio. È dotato di una RAM da 16 GB, spazio di archiviazione da 512 GB e un processore Intel Core i7 per prestazioni fluide e veloci. La batteria ha una lunga durata, ma in caso di evenienza potete contare sulla ricarica rapida, che vi consente di ottenere 2 ore di autonomia in soli 15 minuti.

HP Laptop 15-fc0016sl

-11% di sconto su HP Laptop 15-fc0016sl, un modello con processore Ryzen 7 che offre funzionalità AI avanzate e bilancia perfettamente le prestazioni alla durata della batteria. Si tratta di un portatile indicato per il lavoro e per lo studio, provvisto di un ampio schermo da 15.6 pollici, memoria RAM da 16 GB e spazio di archiviazione da 512 GB. Infine, monta una potente scheda grafica AMD Radeon.

ASUS TUF Gaming A16

-25% di sconto su ASUS TUF Gaming A16, un computer portatile progettato per i gamer competitivi, in grado di offrire prestazioni avanzate e azioni di gioco incredibili. Monta un display antiriflesso da 16 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, un processore AMD Ryzen 7 260 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX. La RAM è di 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione ha una capacità di 1T. Inoltre è munito di un avanzato sistema di raffreddamento, al fine di evitare surriscaldamenti.

acer Aspire 14 AI

-11% di sconto su acer Aspire 14 AI, dotato di un display OLED WUXGA da 14 pollici, processore Intel Core Ultra 5, RAM da 16 GB e spazio di archiviazione da 512 GB. L'AI di acer vi aiuta ad alleggerire i vostri compiti. Non offre soltanto consigli di ricerca, ma semplifica le impostazioni, in modo che l'esperienza digitale sia la più intuitiva possibile. Il design presenta una scocca in alluminio resistente e una cerniera che vi consente di reclinare lo schermo fino a 180°, trovando la posizione giusta per ogni attività.

Dell 15

-26% di sconto sul notebook Dell 15, che monta un display antiriflesso da 15.6 pollici. Il processore Intel Core i5 garantisce buone prestazioni in multitasking e per le attività giornaliere. Dispone di una memoria RAM da 16 GB e di uno spazio di archiviazione da 512 GB. La grafica Intel UHD vi consente di guardare in maniera fluida video, film e serie TV.

Lenovo Legion 5

-11% di sconto su Lenovo Legion 5, un computer da gaming dalle alte prestazioni, con memoria RAM da 32 GB, processore Intel Core i7, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX e una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. Il display OLED WQGXA misura 15 pollici e offre immagini nitide da qualsiasi angolazione. La tastiera retroilluminata RGB segue lo stile moderno del design e consente di personalizzare i colori di ogni tasto.

ASUS Vivobook 15

-28% di sconto su ASUS Vivobook 15, un computer portatile con un ampio schermo di 15.6 pollici e un processore Intel Core 5, che consente di ottenere prestazioni abbastanza fluide in multitasking e nelle applicazioni giornaliere. Si tratta di un modello pensato per il lavoro e lo studio, perché fornisce funzioni AI molto utili, come la riduzione dei rumori esterni durante le chiamate. ASUS mette a disposizione 3 anni di garanzia sul prodotto.