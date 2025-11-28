video suggerito
Quale compro

Notebook e PC portatili in offerta per il Back Friday su Amazon: i 10 migliori prodotti da non perdere

Il vero Black Friday è iniziato oggi, 28 novembre, e Amazon offre tantissimi sconti sui computer portatili. Vi presentiamo i migliori notebook in offerta per il gaming, il lavoro o altre attività, scelti tra marche affidabili come Apple, HP, MSI, Lenovo.
A cura di Quale Compro Team
Computer portatile in offerta per il Black Friday
Speciale Black Friday 2025

Il vero Black Friday del 2025 è cominciato oggi, 28 novembre, e durerà ancora per tutto il weekend fino al Cyber Monday del 1 dicembre.

Se siete amanti dei dispositivi tech e avete atteso tutto l'anno gli sconti della Black Week, per sostituire il vostro vecchio computer portatile con un nuovo modello per il lavoro o per il gaming, l'occasione è finalmente arrivata.

In questo articolo abbiamo selezionato per voi una raccolta dei migliori notebook in offerta su Amazon per il Black Friday del 2025, scegliendoli tra le marche più richieste come MSI, Samsung, Apple, Lenovo, HP, acer, Dell e altre ancora.

MSI Cyborg 15 A13V

Notebook MSI Cyborg 15 A13V

-24% di sconto su MSI Cyborg 15 A13V, un notebook pensato per il gaming, con un processore Intel Core i7-13620H, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz che assicurano prestazioni fluide. Il design è moderno e futuristico ed è dotato di un sistema per la dissipazione del calore, in modo da evitare surriscaldamenti durante il gameplay. Il display misura 15.6 pollici, mentre la RAM e lo spazio di archiviazione sono rispettivamente di 16GB e 512GB.

24%
MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT, Notebook Gaming, Intel Core i7-13620H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5 4800MHz, 512GB PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT, Notebook Gaming, Intel Core i7-13620H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5 4800MHz, 512GB PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
Black Friday
869,00 €
1.149,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Samsung Galaxy Book4

Notebook Samsung Galaxy Book4

-12% di sconto su Samsung Galaxy Book4, munito di un display da 15.6 pollici, memoria RAM da 16 GB, spazio di archiviazione da 1T e un ottimo processore Intel iCore 7. Il design è sottile ed elegante e ospita tutte le porte necessarie ai collegamenti con i dispositivi esterni: HDMI, USB-C, USB-A, jack, micro SD, RJ 45 e Kensington lock. Il computer interagisce alla perfezione con gli altri accessori dell'ecosistema Samsung, consentendovi persino di utilizzare lo smartphone come una webcam.

12%
Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 7, 16GB RAM, 1TB, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 7, 16GB RAM, 1TB, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
Black Friday
674,00 €
767,03 €
Immagine Vedi su Amazon

Apple MacBook Air 13" M4

Apple Portatile MacBook Air 13'' M4

-26% di sconto su Apple MacBook Air, munito del potente chip M4, in grado di offrire velocità e rapidità in qualsiasi attività digitale, anche in multitasking, e un ampio schermo da 13 pollici. Apple Intelligence semplifica i vostri compiti, supportando la creazione di contenuti, la scrittura e la ricerca di informazioni. La batteria garantisce una lunga durata di 18 ore. Questo computer portatile può contare su una memoria RAM da 16 GB e uno spazio di archiviazione da 256 GB.

26%
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte
849,00 €
1.149,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

-5% su Lenovo Ideapad Slim 3, un computer portatile con display IPS WUXGA da 15 pollici e rapporto d'aspetto da 16:10, elementi che vi consentono di guardare i vostri contenuti con colori vivaci e dettagli nitidi e usufruendo di uno spazio in verticale più ampio. È dotato di una RAM da 16 GB, spazio di archiviazione da 512 GB e un processore Intel Core i7 per prestazioni fluide e veloci. La batteria ha una lunga durata, ma in caso di evenienza potete contare sulla ricarica rapida, che vi consente di ottenere 2 ore di autonomia in soli 15 minuti.

5%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Cosmic Blue
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Cosmic Blue
Black Friday
547,99 €
577,00 €
Immagine Vedi su Amazon

HP Laptop 15-fc0016sl

Computer portatile HP Laptop 15-fc0016sl

-11% di sconto su HP Laptop 15-fc0016sl, un modello con processore Ryzen 7 che offre funzionalità AI avanzate e bilancia perfettamente le prestazioni alla durata della batteria. Si tratta di un portatile indicato per il lavoro e per lo studio, provvisto di un ampio schermo da 15.6 pollici, memoria RAM da 16 GB e spazio di archiviazione da 512 GB. Infine, monta una potente scheda grafica AMD Radeon.

11%
HP Laptop 15-fc0016sl, AMD Ryzen 7-5825U, Copilot, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, AMD Radeon, Display 15.6'' FHD SVA 250 nits, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento, Non convertibile, 15"
HP Laptop 15-fc0016sl, AMD Ryzen 7-5825U, Copilot, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, AMD Radeon, Display 15.6'' FHD SVA 250 nits, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento, Non convertibile, 15"
Black Friday
469,99 €
529,99 €
Immagine Vedi su Amazon

ASUS TUF Gaming A16

Computer portatile ASUS TUF Gaming A16

-25% di sconto su ASUS TUF Gaming A16, un computer portatile progettato per i gamer competitivi, in grado di offrire prestazioni avanzate e azioni di gioco incredibili. Monta un display antiriflesso da 16 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, un processore AMD Ryzen 7 260 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX. La RAM è di 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione ha una capacità di 1T. Inoltre è munito di un avanzato sistema di raffreddamento, al fine di evitare surriscaldamenti.

ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio
ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio
Prezzo non disponibile
Immagine Vedi su Amazon

acer Aspire 14 AI

computer portatile acer Aspire 14 AI

-11% di sconto su acer Aspire 14 AI, dotato di un display OLED WUXGA da 14 pollici, processore Intel Core Ultra 5, RAM da 16 GB e spazio di archiviazione da 512 GB. L'AI di acer vi aiuta ad alleggerire i vostri compiti. Non offre soltanto consigli di ricerca, ma semplifica le impostazioni, in modo che l'esperienza digitale sia la più intuitiva possibile. Il design presenta una scocca in alluminio resistente e una cerniera che vi consente di reclinare lo schermo fino a 180°, trovando la posizione giusta per ogni attività.

11%
acer Aspire 14 AI Laptop | Display 14” WUXGA OLED | Intel Core Ultra 5-226V | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Copilot+ PC | Windows 11 | QWERTY | PC Portatile IA
acer Aspire 14 AI Laptop | Display 14” WUXGA OLED | Intel Core Ultra 5-226V | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Copilot+ PC | Windows 11 | QWERTY | PC Portatile IA
Black Friday
749,00 €
839,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Dell 15

Notebook Dell 15

-26% di sconto sul notebook Dell 15, che monta un display antiriflesso da 15.6 pollici. Il processore Intel Core i5 garantisce buone prestazioni in multitasking e per le attività giornaliere. Dispone di una memoria RAM da 16 GB e di uno spazio di archiviazione da 512 GB. La grafica Intel UHD vi consente di guardare in maniera fluida video, film e serie TV.

26%
Dell s Laptop 15.6 FHD Display, Intel Core i5-1334U, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home - Black
Dell s Laptop 15.6 FHD Display, Intel Core i5-1334U, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home - Black
Black Friday
428,99 €
579,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Lenovo Legion 5

Computer portatile da gaming Lenovo Legion 5

-11% di sconto su Lenovo Legion 5, un computer da gaming dalle alte prestazioni, con memoria RAM da 32 GB, processore Intel Core i7, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX e una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. Il display OLED WQGXA misura 15 pollici e offre immagini nitide da qualsiasi angolazione. La tastiera retroilluminata RGB segue lo stile moderno del design e consente di personalizzare i colori di ogni tasto.

11%
Lenovo Legion 5 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 15" 165Hz, Nvidia GeForce RTX 5070 8GB, Intel Core i7-14700HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Windows 11 Home, Tastiera RGB italiana - Eclipse Black
Lenovo Legion 5 Gaming Laptop - Display OLED WQXGA 15" 165Hz, Nvidia GeForce RTX 5070 8GB, Intel Core i7-14700HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Windows 11 Home, Tastiera RGB italiana - Eclipse Black
Black Friday
1.699,00 €
1.899,00 €
Immagine Vedi su Amazon

ASUS Vivobook 15

Computer portatile ASUS Vivobook 15

-28% di sconto su ASUS Vivobook 15, un computer portatile con un ampio schermo di 15.6 pollici e un processore Intel Core 5, che consente di ottenere prestazioni abbastanza fluide in multitasking e nelle applicazioni giornaliere. Si tratta di un modello pensato per il lavoro e lo studio, perché fornisce funzioni AI molto utili, come la riduzione dei rumori esterni durante le chiamate. ASUS mette a disposizione 3 anni di garanzia sul prodotto.

28%
ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu
ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu
Black Friday
429,00 €
599,00 €
Immagine Vedi su Amazon
I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.
Per eventuali informazioni o segnalazioni scrivere a qualecompro@ciaopeople.com
Speciale Black Friday 2025
Immagine
Quale Compro Team
Immagine
api url views