I limiti al diritto alla proprietà contenuti nel regolamento di condominio

Leggendo i regolamenti di condominio, molto spesso ci si imbatte in divieti posti a carico dei proprietari, questi divieti possono riguardare

la mera gestione dei beni comuni (condominiali) ex art. 1117 cc, come ad esempio, il divieto di far giocare i bambini nel cortile del condominio,

l'uso dei singoli appartamenti privati, come ad esempio il divieto di adibire l'immobile ad una particolare destinazione d'uso (ad esempio il divieto di destinare l'appartamento ad albergo)

Si tratta, in altri termini, di distinguere tra mera attività regolamentare dell'uso dei beni comuni (ex art. 1117 cc) come il parcheggio turnario nel cortile del condominio, dai veri e propri limiti alla proprietà.

La distinzione assume rilevanza in quanto le vere e proprie limitazioni alla proprietà (privata) devono trovare una loro specifica natura giuridica, occorre individuare le modalità con le quali possono essere imposte e, infine, occorre, comprendere quali formalità devono essere seguite per rendere opponibili tali limitazioni ai terzi.

Natura giuridica dei limiti imposti alla proprietà privata contenute nel regolamento di condominio

I limiti all'uso della proprietà privata (come, ad esempio, i limiti alla destinazione delle proprietà esclusive) contenuti nel regolamento di condominio sono stati qualificati come delle servitù atipiche in quanto incidono non sull'estensione del diritto, ma sull'esercizio del diritto di ciascun condomino.

Di solito, si tratta, di servitù reciproche, poste a carico e a favore di ogni unità immobiliare compresa nel condominio, ma non è da escludere che la limitazione riguardi solo un determinato appartamento.

Costituzione dei limiti alla proprietà privata

Una volta identificata la natura giuridica delle limitazioni al diritto di proprietà sull'immobile privato, occorre valutare come è possibile introdurre tale limite.

In modo semplificato si può affermare che almeno due possono essere le modalità con le quali possono essere costituite tali servitù: a) con il regolamento predisposto dall'originario unico proprietario dell'immobile, b) con una delibera dell'assemblea.

La delibera dell'assemblea richiede il consenso di tutti i proprietari (in altri ermini una servitù non può essere imposta a maggioranza) solo con il consenso (scritto) di tutti i proprietari è possibile superare i limiti ai compiti e ai poteri posti dal legislatore all'assemblea.

Il limite alla proprietà può essere compreso nel regolamento di condominio predisposto dall'originario ed unico proprietario (occorre distinguere l'ipotesi di regolamento redatto dall'originario e unico proprietario su delega degli acquirenti)

Trascrizione dei limiti alla proprietà esclusiva contenuti nel regolamento di condominio

Come ogni servitù, per l'opponibilità ai terzi è necessaria la trascrizione.

Quando, però, la servitù è presente in un regolamento di condominio, la situazione si complica in quanto, da un lato, il regolamento di condominio (in quanto tale non è trascrivibile, dall'altro, il regolamento di condominio contiene una serie di regole che riguardano il mero funzionamento degli organi del condominio e non sono limiti alla proprietà privata.

Modalità della trascrizione del regolamento condominio che costituisce una servitù sulle proprietà esclusive

Le strade che possono essere seguite sono sostanzialmente due: a) trascrizione generica dell'intero regolamento di condominio, con indicazione nella nota di trascrizione genericamente del regolamento di condominio , b) oppure trascrizione (con indicazione nella nota) della specifica clausola del regolamento di condominio che costituisce la servitù.

Attualmente ai fini dell'opponibilità ai terzi (di solito acquirenti successivi dell'immobile) si tende a ritenere idonea solo la trascrizione specifica della clausola che limita la proprietà e non la trascrizione (generica) dell'intero regolamento di condominio.

Mancata trascrizione del regolamento di condominio, richiamo nell'atto di acquisto del regolamento

Resta da chiedersi se una servitù contenuta in un regolamento di condominio non trascritto è opponibile ai terzi acquirenti l'immobile.

Anche in tale ipotesi le ricostruzioni che possono essere seguite sono sostanzialmente due: a) in assenza di trascrizione del regolamento di condominio la servitù non è opponibile; b) in assenza di trascrizione del regolamento di condominio la servitù è opponibile ai terzi solo se nell'atto di acquisto non è richiamato genericamente il regolamento, ma è indicata in modo chiaro ed espresso l'esistenza della servitù.

Quest'ultima è l'interpretazione che si sta applicando, infatti, si sostiene che in assenza di trascrizione, le disposizioni del regolamento che stabiliscano i limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che ne prenda atto in maniera specifica nel medesimo contratto d'acquisto.

Di conseguenza, in mancanza della certezza legale della conoscenza della servitù da parte del terzo acquirente, derivante dalla trascrizione dell'atto costitutivo, occorre verificare la certezza reale della conoscenza di tale vincolo reciproco, certezza reale che si consegue unicamente mediante la precisa indicazione (nel contratto) dello ius in re aliena gravante sull'immobile oggetto del contratto.

Regolamento di condominio e preclusioni o decadenze processuali

Ultimo punto da affrontare è se l'eccezione di non opponibilità delle servitù reciproche che siano contenute nel regolamento di condominio, ma non indicate in apposita nota di trascrizione, sono oggetto alle preclusioni e decadenze processuali.

"La questione relativa alla mancata trascrizione di una clausola del regolamento di condominio, contenente limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, ed alla conseguente inopponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, quanto di un'eccezione in senso lato, sicché il suo rilievo non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie".

Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2018, n. 6769