Incendio a La Rustica, vicino alle case popolari: fiamme minacciano abitazioni e auto a Roma Nuovo rogo a La Rustica: fiamme alte minacciano parcheggi e le case popolari che si trovano nella zona, paura fra i residenti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine dall'incendio di ieri che ha colpito la stessa zona, foto dalla pagina Facebook "Comitato di Quartiere Casale Caletto".

Ancora un incendio nel quartiere La Rustica, nel quadrante est della Capitale. Stavolta a prendere fuoco la zona fra via del Casale Caletto e via del Mirtillo, a pochi passi dalle abitazioni popolari.

Le fiamme, sviluppatesi nella mattinata di oggi, giovedì 8 agosto 2024, si stanno espandendo alte su tutto il territorio limitrofo. Il rischio è che possano arrivare ai parcheggi dove si trovano le automobili in sosta, alle abitazioni della zona e che possa colpire anche la Riserva Naturale del fiume Aniene. Sul posto, per cercare di arginare la minaccia del rogo in atto, sono immediatamente arrivate cinque squadre di volontari della Protezione Civile. Attesi a breve anche i vigili del fuoco.

Incendio a Roma Est: il rogo di ieri

L'incendio di questa mattina si è sviluppato a pochi metri da dove, nella giornata di ieri, era scoppiato un altro rogo, nella zona fra Tor Cervara, la Riserva Naturale del fiume Aniene e La Rustica. Il territorio, caratterizzato da ampi territori verdi e la presenza di sterpaglie, secche in questa stagione, è uno dei fattori che favorisce la nascita di roghi anche di ampia portata.

Nella giornata di ieri, sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco ed è stato allertato anche il direttore delle operazioni di spegnimento, con il compito di decidere o meno l'intervento di elicotteri o canadair per spegnere le fiamme anche dall'alto.

Incendi a Roma: non c'è pace per la capitale

Roma continua a bruciare. Complici vento, caldo e zone che non godono di grande decoro urbano, in questi primi giorni di agosto continuano a svilupparsi grandi incendi nella capitale. L'ultimo, oltre a quello di La Rustica, è avvenuto in via Laurentina nella giornata di martedì 6 agosto 2024 che ha costretto alla chiusura del Grande Raccordo Anulare. Ma il Gra non è l'unica infrastruttura colpita dalle fiamme: nella scorsa settimana hanno subito chiusure anche la linea ferroviaria di Roma Fiumicino prima e poi quella sia convenzionale che ad Alta Velocità fra Roma e Firenze in entrambe le direzioni.

Prima ancora fuoco e fiamme hanno bruciato la collina di Monte Mario con un rogo partito da una zona verde a pochi passi dal Tribunale di piazzale Clodio e un altro incendio a messo in ginocchio la zona di Ponte Mammolo, dove si sono registrati alti livelli di diossina.

E ancora, sono bruciate aree verdi a Settecamini e Casalotti: nessuna zona di Roma è esclusa. E altrove, nella regione Lazio, la situazione non sembra migliorare, come nel caso di Fumone, dove è stata bruciata un'intera collina del Frusinate.

Articolo in aggiornamento