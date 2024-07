video suggerito

Sospesa l’Alta Velocità fra Firenze e Roma, treni in ritardo: bloccati per un incendio a Orvieto Treni sospesi nella linea ad Alta Velocità fra Firenze e Roma nel pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio 2024 per un incendio ad Orvieto a pochi passi dai binari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Alta velocità in tilt anche oggi, martedì 30 luglio 2024. Dopo il guasto di ieri sulla linea Roma-Napoli, oggi il rallentamento è dovuto ad un incendio che si è sviluppato a pochi passi dai binari del treno ad Orvieto, in Umbria. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono subito arrivati i vigili del fuoco per iniziare le operazioni di spegnimento: sospesa la circolazione ad Orvieto.

Il primo avviso da parte di Trenitalia è stato pubblicato verso le 15.25: "I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza", si legge in questa prima nota.

A poco meno di un'ora dal primo è arrivata un'altra segnalazione che comunicava la sospensione del traffico sulla linea ferroviaria nei pressi di Orvieto.

I treni che subiscono i disagi

Sul luogo del rogo, a circa un'ora dalla segnalazione, stanno ancora operando i Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. Come fanno sapere da Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

In particolare, a subire i maggiori disagi sono:

Il treno FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:50) è fermo dalle ore 15:51 nei pressi di Orvieto;

è fermo dalle ore 15:51 nei pressi di Orvieto; Il treno FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53) è fermo dalle ore 15:55 nei pressi di Chiusi;

è fermo dalle ore 15:55 nei pressi di Chiusi; Il treno FR 9633 Milano Centrale (13:30) – Napoli Centrale (18:03) è fermo dalle ore 15:46 nei pressi di Allerona;

è fermo dalle ore 15:46 nei pressi di Allerona; Il treno FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34) è fermo dalle ore 16:20 a Gallese