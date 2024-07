video suggerito

Fiamme sulla Roma-Fiumicino vicino ai binari: treni sospesi e traffico in tilt in direzione litorale Ancora incendi nella capitale. In corso un nuovo rogo sulla Roma-Fiumicino, vicino ai binari. Circolazione ferroviaria bloccata, traffico in direzione litorale.

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio dalla Roma Fiumicino, vicino ai binari del treno.

Non si placano gli incendi a Roma. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio 2024, le fiamme si sono sviluppate a pochi passi dalla linea Roma- Fiumicino, così vicino ai binari da bloccare l'intera circolazione ferroviaria. In tilt anche il traffico stradale, con lunghe file in direzione del litorale.

Mentre la situazione ferroviaria della Roma Fiumicino sembra rientrare progressivamente, si stanno verificando situazioni simili anche sulla Roma-Napoli per un rogo vicino alla stazione di Pomezia e sull'Alta Velocità, fra Firenze e Roma per un incendio vicino ai binari di Orvieto.

Linea ferroviaria sospesa fra Roma e Fiumicino

L'incendio è scoppiato verso le 15.20: la circolazione, come scrive Trenitalia in un primo avviso, è stata inizialmente rallentata per la segnalazione di un incendio all'altezza della linea ferroviaria alla Magliana. Non appena notate le fiamme è arrivata la segnalazione ai vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo del rogo e hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

Nel frattempo, i treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. A subire maggiori disagi in questo momento, ad esempio, i treni che transitano sulla linea Roma- Fiumicino, a causa della circolazione ferroviaria sospesa tra Ponte Galeria e Roma Ostiense.

Traffico in tilt sulla Roma- Fiumicino

Disagi anche al traffico veicolare lungo la Roma Fiumicino dove si registra traffico in tilt: lunghe code di automobili si stanno formando soprattutto nella direzione del litorale.

Incendio anche sulla Roma-Napoli, per rogo a Pomezia

Stessa situazione nella linea Roma- Napoli, dove la circolazione è sospesa fra Campoleone e Pomezia per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea ferroviaria a Pomezia. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. Ma, nel frattempo, i treni Intercity e Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Articolo in aggiornamento