video suggerito

Fiamme sull’A12 Roma-Fiumicino: traffico bloccato in direzione Fregene, in tilt anche i treni regionali Le fiamme sono divampate intorno alle 13 di lunedì 30 giugno e hanno bloccato il traffico sull’autostrada A12 della Roma-Fiumicino allo svincolo con Fregene. Le macchine sono ferme su entrambi i sensi di marcia. Si registrano ritardi e cancellazioni anche sulla linea ferroviaria. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio sulla Roma–Fiumicino allo svincolo Fregene

Incendio in direzione Fiumicino blocca il traffico tra il bivio A12 e A91 della Roma Fiumicino svincolo Fregene, all'altezza del chilometro 1,100. Le fiamme visibili dal tratto autostradale hanno causato lunghe code con i guidatori costretti a uscire fuori dai propri veicoli per il troppo caldo. L'incendio sarebbe divampato intorno alle 14 di lunedì 30 giugno.

Rogo sull'A12 direzione Fregene: macchine e treni in tilt

Il rogo ha rallentato anche le Ferrovie dello Stato. Sul sito di Trenitalia si annuncia la circolazione a binario unico tra Ponte Galeria e Fiumicino. I treni viaggiano con ritardi fino a 30 minuti. I regionali che circolavano sulla tratta interessata dall'incendio oltre ai ritardi potrebbe subire anche limitazioni del percorso oppure addirittura cancellazioni. Per il medesimo incendio che non è stato ancora domato è bloccata anche la linea Orte-Fiumicino, i treni con limitazioni di percorso e cancellazioni seguono il seguente programma.

Sul posto i Vigili del Fuoco stanno tentando di domare le fiamme. A vigilare sulla zone e a bloccare la circolazione anche le squadra Anas e le Forze dell'Ordine. La prima segnalazione è arrivata intorno alle 13 di lunedì 30 giugno da alcuni guidatori presenti sulla Roma-Fiumicino, che hanno visto le fiamme e a causa del troppo fumo sono stati costretti a fermarsi con le quattro frecce sul tratto stradale.

Oltre alle tre autobotti, sul posto dell'incendio sono presenti anche le unità di Tas e Sapr dei Vigili del Fuoco per eseguire la mappatura del territorio interessato dalle fiamme e i rilievi fotografici dall'alto.

Incendio al Parco dell'Aniene: doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Quello sull'A12 non è l'unico incendio che ha interessato questo mattina le zone della Capitale. Da questa mattina ad andare a fuoco è anche il parco dell'Aniene, nella zona nord-est di Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco sono stati allertati dai residenti dell'area, che hanno assistito all'innalzarsi di una nube di fumo in pochi minuti.

Dai primi rilievi sembrerebbe che nei pressi delle fiamme ci siano accampamenti abusivi da cui potrebbe essere partito il rogo, che si è poi propagato velocemente nel resto dell'area per le sterpaglie e la vegetazione presente nelle zone del parco. Al momento non si registrano feriti in nessuno dei due roghi.