Roma brucia, grosso incendio anche tra Capannelle e Tor Carbone: chiusa l'Appia Nuova Incendio in corso in zona Tor Carbone, tra via Appia nuova e l'ippodromo delle Capannelle a Roma. Nella Capitale si registrano almeno tre incendi di importante entità.

Un vasto incendio è divampato in zona Tor Carbone a Roma. La polizia locale di Roma Capitale comunica chiusure stradali in atto "in via Appia Nuova, dal civico 1032 in direzione GRA, via di Torricola e via delle Capannelle a causa dell’incendio sviluppatosi a via Casal Rotondo". Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme e la coltre di fumo stanno lambendo due edifici e i pompieri stanno valutando la possibilità di evacuarli a scopo precauzionale.

Traffico bloccato, chiusure su via Appia Nuova

Le fiamme hanno interessato anche un rivenditore di auto e un edificio privato, stando a quanto comunicano i pompieri. Il traffico è completamente bloccato su via Appia Nuova all'altezza di via di Torricola.

Su X la polizia locale di Ciampino informa: "A causa di un incendio ancora in corso a Casal Rotondo ci sono incolonnamenti su via Appia Nuova, località Quarto Miglio direzione Albano. Si raccomanda prudenza alla guida".

"Evitate zona ippodromo Capannelle, il delirio di traffico causa incendio", scrivono i residenti.

Una nuvola di fumo grigio è visibile da tutte le zone a Sud della Capitale e dai Castelli Romani.

La Protezione Civile VI Gruppo fa sapere su Facebook: "Attenzione In molti ci stanno segnalando possibili incendi in zona Torre Angela, Tor Vergata.Si tratta della colonna di fumo dell’incendio in corso Appia Capannelle in trattazione dai Vigili del Fuoco e squadre di Protezione Civile per quanto riguarda la parte boschiva. A fuoco un deposito giudiziario".

A Roma altri due gravi incendi in corso

A Roma sono in corso altri due incendi di grave entità: il primo nella zona di Piana del Sole, nei pressi dell'aeroporto Leonardo da Vinci e per la precisione all'altezza dello svincolo dell'Autostrada Roma-Fiumicino in direzione Fregene e il secondo nel Parco dell'Aniene, zona Montesacro – Città Giardino. Sono tuttora in corso gli interventi da parte del personale dei vigili del fuoco del comando provinciale della Capitale.