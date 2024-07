Incendio a piazzale Clodio: dalla zona del tribunale a Roma si alza una nube densa di fumo nero Nube di fumo sopra piazzale Clodio, in zona Tribunale, oggi. Non c’è pace per Roma: una giornata all’insegna degli incendi anche mercoledì 31 luglio 2024. Roghi anche lungo la via Pontina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Le immagini del fumo da piazzale Clodio.

Ancora incendi a Roma dove, dalla zona centrale, si è alzata una colonna di fumo denso e nero. Stavolta le fiamme sono scoppiate nella zona del tribunale di piazzale Clodio, in via Romeo Romei, dietro la Corte d'Appello di Roma. A fuoco una vasta zona di sterpaglie che si trovano intorno alle strade vicine, a rischio le automobili parcheggiate, alcune delle quali lambite dalle fiamme. Sul posto anche un elicottero dei pompieri.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Non appena si è sviluppato il rogo, sono state allertate le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto. Nel cortile esterno del tribunale, per provare ad arginare il fuoco, è stato azionato un idrante. Nel frattempo si resta in attesa dell'arrivo di ulteriori soccorsi, ancora nessuna informazione sulle cause che hanno provocato il rogo né sull'eventuale coinvolgimento di persone, ferite o intossicate.

Sul posto è già presente una squadra di vigili del fuoco e si attende l'arrivo di altre tre. Richiesto, inoltre, l'intervento di una paio di autobotti e due moduli antincendio per le operazioni di spegnimento, che restano ancora in corso.

Il fumo visibile a chilometri di distanza

Non appena scoppiato l'incendio, si è levata verso il cielo una colonna alta di fumo denso e scuro, visibile anche a chilometri di distanza, soprattutto nei quartieri della zona nel quadrante nord ovest della capitale. Nel frattempo, nelle zone vicino a dove si sta espandendo l'incendio, si sta diffondendo l'odore acre di bruciato.

Un'altra foto dell'incendio in corso a piazzale Clodio.

Elevato rischio incendi anche oggi e domani

Come comunicato con un bollettino apposito dalla Protezione Civile della Regione Lazio, nelle giornate di oggi mercoledì 31 luglio e domani giovedì primo agosto, proprio così già successo in per quella di ieri, l'allerta per il rischio di incendi nella regione Lazio e nella capitale resta altissima. Allerta massima ovunque, fatta eccezione per le zone appenniniche di Rieti e Frosinone. Le condizioni meteo-climatiche e l'umidità del combustibile vegetale, nelle altre zone, sono tali da generare, in caso di innesco, un incendio con intensità di fuoco elevata e propagazione estremamente veloce di estinzione molto impegnativa.

Strade chiuse a causa dell'incendio

I vigili urbani comunicano che al momento sono chiuse al traffico le seguenti strade:

viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia,

via Romeo Romei e via Faravelli.

Lungotevere Oberdan

Lungotevere della Vittoria