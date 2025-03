Incendio a Ponte Mammolo, autobus in fiamme Stando a quanto si apprende, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 31 marzo 2025, l’autobus 9761 in servizio sullo 041 di SAP è stato avvolto dalle fiamme. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Incendio in zona Ponte Mammolo a Roma, periferia Nord Est della Capitale. Stando a quanto si apprende, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 31 marzo 2025, l'autobus 9761 in servizio sullo 041 di SAP è stato avvolto dalle fiamme.

Stando a quanto riporta il blog Odissea Quotidiana, il mezzo era un Temsa Avenue ex Roma TPL, in servizio sulle strade della Capitale dal 2016. SAP, si legge ancora, "aveva acquistato la vettura nell'ambito del passaggio di gestione della rete bus periferica".

Non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco sono arrivati immediatamente sul posto per spegnere il rogo, ma le indagini sono tuttora in corso per stabilire le cause dell'incendio. Sottolineiamo che il mezzo pubblico andato in fiamme non fa parte della flotta di Atac.