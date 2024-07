Salta la puntata di Estate in diretta dopo incendio a Roma, Nunzia De Girolamo: “Stiamo evacuando l’edificio” A causa di un incendio divampato in via Romei, nelle vicinanze degli studi Rai di via Teulada, la puntata di Estate in diretta è stata improvvisamente sospesa data l’impossibilità di continuare la messa in onda. Al suo posto trasmessa una replica di TecheTecheTe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La puntata di Estate in diretta in onda oggi 31 luglio è stata improvvisamente sospesa a causa di un incendio divampato in via Romei, nelle vicinanze degli studi Rai di via Teulada. Il fuoco divampato nella zona tra Monte Mario e piazzale Clodio ha costretto gli operatori Rai a sospendere la diretta in onda su Rai1 per ragioni di sicurezza. Al suo posto è stata trasmessa una replica di TecheTecheTe.

Su Rai1 salta la prima parte di Estate in diretta

A causa dell’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio, Rai1 è stata costretta a sospendere la prima parte di Estate in diretta. Il fuoco sarebbe partito da un’ampia area di scambio e parcheggio alla fine di via Teulada, a soli 300 metri dagli studi Rai.

Nunzia De Girolamo: “Stiamo evacuando l’edificio, l’incendio è serio”

Nunzia De Girolamo, conduttrice di Estate in diretta, ha pubblicato una serie di Instagram stories girate mentre evacuavano l'edificio Rai per comunicare al pubblico il motivo della sospensione della puntata: "Noi stiamo evacuando l’edificio. Come potrete vedere, sono andati via tutti. Adesso ci rimproverano se non scappiamo. Ci vediamo domani. L’incendio è serio". La conduttrice ha continuato a tenere aggiornati i suoi follower pubblicando i video girati durante l'evacuazione. Mentre una voce registrata chiedeva ai presenti di allontanarsi dall'edificio, De Girolamo ha documentato quanto stava accadendo: "Vi vorrei far vedere, scappano tutti. Non mi era mai capitato, nemmeno a scuola, di dover scappare così. Corrono tutti. Io sono per le scale. Questa ci mancava. Siamo rimasti in due qui negli studi". Una volta raggiunta l'uscita, ha mostrato la folla di lavoratori assiepata all'esterno dell'edificio: "Sto facendo La vita in diretta su Instagram". Quindi ha inquadrato le fiamme per poi realizzare l'ultima diretta dalla sua auto: "Ce ne siamo andati quasi tutti. Io ho voluto certificare che stessimo evacuando. Ovviamente non c'era un pericolo immediato. Era una misura precauzionale. Io all'inizio credevo non fosse vero. Penmsavo a uno schermo dei miei autori".