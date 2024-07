Incendio a Roma, Patrizia Pellegrino tra gli sfollati: “C’è la polizia, non ci fanno rientrare in casa” Patrizia Pellegrino documenta con una serie di Instagram stories quanto accaduto con l’incendio divampato nel pomeriggio in zona Monte Mario a Roma: “Siamo fuori casa, la polizia non ci fa entrare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Una serie di Instagram stories pubblicate da Patrizia Pellegrino documentano quanto accaduto in seguito all’incendio che ha colpito la zona di Monte Mario a Roma. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello era rientrata a casa nel primo pomeriggio. Una volta in procinto di avviarsi verso la sua abitazione, si è resa conto della presenza di polizia e vigili del fuoco impegnati a contenere le fiamme e i danni.

Patrizia Pellegrino: “Sono tanto spaventata”

“Sono preoccupatissima”, ha raccontato pellegrino ai suoi followers filmando quanto stava accadendo, “Vicino a casa mia c’è un incendio. La situazione è terribile. L’incendio è enorme, ha preso tutta la collina di Monte Verde. C’è la polizia e non mi fanno tornare a casa. Sono tanto spaventata”. Poco dopo, la showgirl ha raccontato di non poter rientrare in casa: “Sono sfilata per strada insieme alle mie vicine di casa. Stiamo aspettando di rientrare ma pare che l’incendio sia quasi domato. Speriamo bene. Oggi c’è molto vento e, come potete vedere, la montagna intorno a noi è completamente bruciata”.

Il rientro a casa di Patrizia Pellegrino: “C’è tanto fumo”

A distanza di qualche ora dalle prime stories, a Pellegrino è stato consentito di tornare a casa. “C’è tanto fumo ma l’incendio è stato domato. Purtroppo, il verde che circondava la montagna non c’è più. Siamo rimasti senza il parco che proteggeva il nostro appartamento. L’importante è che l’appartamento ci sia. Ho parlato con il sindaco e ci è stato detto che tra un’oretta ci faranno rientrare”, ha spiegato la donna prima di dirigersi verso il suo appartamento e filmare la terrazza coperta di cenere: “Non è successo niente di grave, a parte tanta polvere. L’importante è che siamo vivi, stiamo bene e che la casa non è bruciata”. A causa dello stesso incendio e dell'evacuazione degli studi Rai di via Teulada, pochi minuti prima, era saltata la puntata di Estate in diretta prevista.