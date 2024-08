Disavventura per Lorenzo Riccardi, l’ex tronista: “Pugni alla porta per vedere chi c’era in casa e rubare” L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato sui social una spiacevole vicenda che l’ha visto protagonista insieme alla sua famiglia: “Sono passati a tirare pugni alle porte per controllare se ci fosse qualcuno. È un modo per vedere se possono venire a rubare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lorenzo Riccardi, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato sui social una spiacevole vicenda che lo ha coinvolto insieme alla sua famiglia. L'ex tronista ha pubblicato un video su Instagram in cui spiegava che alcuni individui, probabilmente con l'intento di rubare, hanno iniziato a tempestare di pugni la sua porta di casa per controllare se ci fosse dentro qualcuno. "State attenti" ha scritto Riccardi a corredo del video in cui parlava dell'accaduto, invitando i suoi follower a prestare massima attenzione a situazioni del genere.

Lorenzo Riccardi: "Hanno tirato quattro pugni sulla porta d'ingresso, con un altro sarebbe venuta giù"

"State attenti. Io e la mia famiglia abbiamo tutto un piano. Sono passati a tirare pugni alle porte per controllare se ci fosse qualcuno e per vedere se poi possono venire a rubare in casa" inizia così il racconto di Lorenzo Riccardi sulle storie Instagram. L'ex tronista si è detto scosso dalla vicenda: "Mi hanno tirato quattro pugni sulla porta d'ingresso, con un altro sarebbe venuto giù. Assurdo.Una roba allucinante".

"Abbiamo controllato dappertutto ma erano spariti"

Dopo aver sentito i colpi contro la porta d'ingresso Lorenzo Riccardi è entrato in azione: "Ho chiamato subito mio padre che abita di fronte e gli detto di uscire insieme a me, siamo usciti con la mazze ma questi si erano vaporizzati". L'ex tronista aggiunge di aver allertato anche il resto dei condomini: "Siamo scesi giù ma niente. Sono andato all'ultimo piano, al piano terra, nei box. Abbiamo chiamato gli altri condomini e siamo scesi tutti insieme ma erano spariti". Oltre al video in cui racconta la vicenda, Lorenzo Riccardi ha pubblicato tra le sue storie anche una della sua compagna Claudia Dionigi – con cui si sposerà il prossimo 30 novembre – visibilmente spaventata. "È così da 25 minuti" scrive Riccardi a corredo della foto della sua fidanzata intenta a guardare fuori dallo spioncino.