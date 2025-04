video suggerito

Vasto incendio a Roma, in fiamme una stazione elettrica: alta colonna di fumo si vede da zone sud Vasto incendio nella notte a Roma, all’alba di oggi un’alta colonna di fumo era visibile da molti quartieri a Sud della Capitale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vasto incendio alla centrale elettrica di Selvotta, estrema periferia sud di Roma. Vigili del fuoco sul posto per spegnere l'incendio. Il rogo è divampato nel cuore della notte e ancora all'alba di oggi, sabato 26 aprile, un'alta e densa colonna di fumo nero era visibile da molti quartieri a Sud di Roma.

L'incendio, scrive una residente su un gruppo Facebook di quartiere, è divampato alle 23.40 circa all'interno della centrale elettrica di Selvotta. Riporta un'altra cittadina: "Cosa hanno bruciato? Non saprei, sento scoppi e vedo l'incendio, stavano cercando le bobine di rame. Già ci avevano provato in passato".

I vigili del fuoco hanno spiegato in una nota che la sala operativa del Comando di Roma ha inviato "alle ore 23.50 del 25/04/2025 le Squadre 22/A di Pomezia, 11/A dell’Eur e 32/A Nemi con al seguito 2 autobotti, il carro Schiuma ed il Funzionario di Turno per un incendio che ha coinvolto un trasformatore con all’interno circa 70.000 lt di olio a servizio della Centrale Elettrica in via della Selvotta".

Il personale dei vigili del fuoco, si legge ancora, "sta intervenendo in particolare sul raffreddamento delle pareti di contenimento dell’invaso per evitare sversamenti, ma data la complessità del sito si cerca di tenere sotto controllo l’incendio. Sul posto i Tecnici dell’Azienda elettrica e le Forze dell’Ordine".