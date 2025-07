Vasto incendio a Fiumicino vicino al Parco Da Vinci: in fiamme capannoni di rifiuti, nube nera

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio a Fiumicino

Un incendio è divampato oggi in via della Corona Boreale a Fiumicino vicino ai centri commerciali Parco Leonardo e Parco Da Vinci. Il rogo è scaturito la mattina presto di oggi, lunedì 7 luglio. Una colonna di fumo nero si è alzata sopra alla città, visibile da chilometri di distanza. A bruciare sono capannoni di rifiuti e materiali impiegati nel compostaggio.

Incendio a Fiumicino, nessun ritardo o cancellazione ai voli

Come appreso da Fanpage.it l'incendio a Fiumicino non ha provocato alcuna ripercussione sullo scalo aeroportuale. L’incendio infatti è fuori sedime aeroportuale e il fumo va in una direzione che non ostacola l’attività sulle piste. Un'ottima notizia per i passeggeri in viaggio e per chi ha voli in programma. Non ci sono aerei in ritardo, né cancellati.

Secondo le informazioni apprese l'incendio è divampato stamattina presto, sono decine le chiamate da parte dei residenti arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112. La Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato diverse squadre sul posto. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento.

Roma colpita da vari incendi estivi

Presenti sul luogo dell'incendio anche gli agenti della polizia locale di roma Capitale in supporto alle operazioni, che hanno gestito la viabilità lungo via della Corona Boreale e lungo le strade litrofe, per scongiurare incidenti. Il fumo infatti ha reso difficile la visibilità in alcuni punti. Sul posto hanno lavorato anche gli operatori della protezione civile.

Roma questa estate è già stata colpita da vari incendi, alcuni dei quali hanno riguardato appunto il quadrante tra Parco Leonardo e via Portuense, con diversi focolai di stepaglie. I vigili del fuoco hanno spento nella notte un vasto incendio attivo da ieri pomeriggio, che ha buciato vegetazione, canneti e balle di fieno. Le fiamme si sono avvicinate ad un distributore di benzina, ma il rogo è stato estinto prima che lo raggiungessero e la zona è stata messa in sicurezza.