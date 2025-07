A fuoco un autobus Atac su via Prenestina: dall’incendio si alza una colonna di fumo nero

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Incendio dell’autobus in via Prenestina.

Fiamme in via Prenestina, dove è andato a fuoco un autobus Atac. L'incendio si è sviluppato in breve tempo e, dopo poco, è iniziato ad essere visibile anche da lontano a causa della colonna di fumo nero e denso che in breve tempo si è alzata verso il cielo. Il rogo è scattato all'ora di pranzo di oggi, martedì primo luglio 2025, all'altezza del civico 276 di via Prenestina, nella zona est della capitale. L'allarme è scattato alle 13.03 circa e sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco.

L'arrivo dei soccorsi

Ad arrivare le squadre di pompieri del Tuscolano II 12/A della Centrale 1/A con al seguito l'autobotte con l'autoscala ed il Carro Autoprotettori per l'incendio di un Autobus Atac. I vigili del fuoco sono arrivati quando ormai il rogo aveva coinvolto le finestre del balcone al primo piano, causando la rottura dei vetri. Il fumo, dopo aver mandato in frantumi i vetri, ha invaso i locali adiacenti e annerito gran parte della facciata del palazzo adiacente.

L'arrivo dei pompieri è riuscito ad impedire ulteriori danni alle strutture esterne. Fortunatamente, inoltre, non sono state coinvolte persone: né intossicate né ferite. Sul posto, oltre a loro, anche i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale.

La nota di Atac: "Bus ancora coperto da garanzia"

Non ha tardato ad arrivare la nota della municipalizzata dei trasporti romana che ha segnalato l'intervento. "Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dalla parte superiore del mezzo

I tecnici ATAC stanno procedendo alle prime analisi del bus, un Solaris ibrido da 18 metri consegnato nel 2024, su cui si è sviluppato un incendio – hanno scritto – Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dalla parte superiore del mezzo", hanno precisato.

"Se prima erano gli autobus più vetusti e con molti chilometri alle spalle, ora anche i bus nuovi di zecca sembrano coinvolti in incendi spontanei – è il commento del Codacons su quanto accaduto oggi in via Prenestina – Questo episodio torna a gettare ombre sulla salute dei mezzi pubblici cittadini. Per questo riteniamo indispensabile siano eseguite verifiche approfondite su tutti gli autobus circolanti a Roma dello stesso modello di quello coinvolto oggi dal rogo, al fine di escludere possibili anomalie e garantire al meglio la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico e dei lavoratori Atac", concludono poi.