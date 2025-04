video suggerito

Incendio in un’abitazione ad Albano Laziale: morto un uomo, gravemente intossicata sua figlia Tragedia ad Abano Laziale ai Castelli Romani, dove un 69enne è morto carbonizzato e sua figlia è rimasta gravemente intossicata a seguito di un incendio divampato nella loro abitazione. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

I soccorritori sul luogo dell'incendio ad Albano Laziale

Un vasto incendio è divampato all'interno di un'abitazione in via Firenze nel Comune di Albano Laziale, in provincia di Roma. Il rogo è scaturito nella mattinata presto di oggi, giovedì 10 aprile, nel territorio dei Castelli Romani. Il bilancio è di una persona morta e una gravemente intossicata. Da quanto si apprende si tratta di padre e figlia, una tragedia famigliare. Per l'uomo, sessantanove anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare, mentre la donna trentanovenne ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stata trasportata in ospedale con codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le indagini coordinate dalla Procura.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incendio erano circa le ore 6. Padre e figlia si trovavano in casa, un'abitazione al piano terra di un palazzo di due piani. Non è chiaro da dove siano partite le fiamme, forse da una sigaretta o uhna candela lasciate accese oppure a causa del malfunzionamento di un elettrofdomestico, gli accertamenti sono in corso. Il fuoco in poco tempo si è propagato all'interno dell'appartamento, rendendo la fuga impossibile per l'uomo.

I soccorritori sul luogo dell'incendio

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incendio, poi girata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto è giunta la Squadra di Marino 15/A con l’autobotte 32/A, il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale. I pompieri hanno salvato la donna, per poi affidarla al personale sanitario nel frattempo arrivato in ambulanza. È rimasta gravemente intossicata. Per suo padre non c'è stato purtroppo nulla da fare. terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato. L’abitazione è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per le indagini.