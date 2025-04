video suggerito

Tor Bella Monaca: incendio in un palazzina, 100 persone in fuga dalle case si riversano strada Il rogo partito dal sottoscala dove erano abbandonati diversi motorini. Si sospetta il gesto doloso. Alcuni inquilini sono rimasti lievemente intossicati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oltre cento persone sono state evacuate da un palazzo in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca, per un vasto incendio scoppiato all'interno. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutto l'edificio, costringendo gli inquilini a lasciare le loro case il largo Mengaroni, nel cuore del quartiere. Tra di loro anche lievi diverse persone lievemente intossicate, che sono state soccorse dal personale del 118 giunto sul posto con diverse ambulanze.

L'incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri – mercoledì 9 aprile – da quanto si apprende a partire da alcuni motorini nel sottoscala della palazzina Ater. Da qui le fiamme sono risalite per il vano scala, invadendo l'androne, con il fumo incanalato su per le scale che invadeva le case costringendo gli inquilini a scappare ai piani superiori.

Sul posto sono giunti in forze i vigili del fuoco con diverse squadre, tra cui quelle di La Rustica e Tuscolano 2, con tanto di carro teli, due autoscale e un carro autorespiratori. Grazie a un'autobotte l'incendio è stato domato mentre tutti gli inquilini venivano evacuati. Ai piedi della palazzina in fiamme è sopraggiunto anche il presidente del VI Municipio Nicola Franco, per coordinare l'assistenza dei cittadini.

Il rogo di ieri sera arriva 24 ore dopo quello avvenuto a Testaccio, dove le fiamme hanno lasciato momentaneamente senza casa gli inquilini di otto appartamenti. In questo caso le fiamme si sono sviluppate a causa di un incidente domestico, a partire dalla cucina di una donna che ha usato un tappeto per tentare di spegnare una padella in fiamme, facendo così ulteriormente propagare l'incendio. Dodici le persone intossicate, di cui otto ricoverate in ospedale.