Incendio all'ospedale European Hospital, evacuato il reparto di Cardiochirurgia Incendio ieri sera all'European Hospital in via Portuense. Le fiamme sono partite dal motore di un frigorifero del bar, evacuati i pazienti del Reparto di Cardiochirurgia.

A cura di Alessia Rabbai

European Hospital (Foto Google)

Momenti di paura all'ospedale European Hospital in via Portuense a Roma, dov'è divampato un incendio. È successo nella serata di ieri, mercoledì 9 aprile. I vigili del fuoco hanno evacuato l'intero piano del Reparto di Cardiochirurgia, dove erano ricoverati diversi pazienti. Le fiamme sono partite dal motore del frigorifero presente nel locale bar, che si trova al piano terra della strauttura ospedaliera.

Le fiamme partite dal motore di un frigorifero

Come ricostruito al momento in cui è scattato l'allarme erano poco prima delle ore 22. Il personale sanitario di turno ha visto le fiamme e ha subito chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Si è attivata la macchina dei soccorsi: arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando di Roma con la richiesta urgente d'intervento nel nosocomio sono arrivate le squadre della sede della Pisana 4/A e dell'Eur 11/A con il carro CRRC il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale.

Evacuati i pazienti dal Reparto di Cardiochirurgia

Quando i pompieri sono arrivati nell'ospedale il fumo si era già propagato fino al primo piano, rendendo necessaria l'evacuazione precauzionale dei pazienti del Reparto di Cardiochirurgia. Vigili del fuoco, medici ed infermieri hanno trasferito le persone ricoverate nel reparto coinvolto ai piani superiori, per la loro incolumità.

Terminate le operazioni di spegnimento in breve tempo, la struttura è stata sottoposta ad alcuni controlli, per la conta dei danni e la messa in sicurezza. Fortunatamente da quanto si apprende non risultano feriti né intossicati nell'incendio, grazie al pronto intervento dei soccorritori.