Lite al campo rom di via Gordiani: in quattro danno fuoco a tre abitazioni, poi investono una donna

Il campo rom di via dei Gordiani, immagine di repertorio (Lapresse)

Notte di tensione nel campo rom di via dei Gordiani, a Roma, dove una lite tra famiglie è degenerata in un incendio e in momenti di caos. È successo nelle ore notturne: al culmine dello scontro, qualcuno ha appiccato il fuoco a tre baracche che sono state rapidamente avvolte dalle fiamme. Quattro presunti responsabili sono stati prima bloccati dagli abitanti e poi arrestati. Nella fuga sono rimasti feriti una donna e un agente di polizia.

Cento persone evacuate nell'incendio al campo di via dei Gordiani

L’incendio ha colpito le baracche numero 7, 12 e 13 e ha costretto all’evacuazione circa cento persone, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. Le fiamme, già molto alte all’arrivo dei soccorsi, hanno reso necessario allontanare gli abitanti del campo per evitare conseguenze più gravi. Quattro persone, ritenute responsabili del rogo, hanno tentato di fuggire a bordo di un’auto. Durante la fuga hanno investito una donna e un poliziotto presenti sul posto. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Casilino, mentre non si registrano feriti gravi per le fiamme.

Quattro arrestati: hanno investito una donna e un poliziotto nel tentativo di fuga

La fuga dei quattro si è conclusa poco dopo: accerchiati da alcuni abitanti del campo e poi bloccati dagli agenti, sono stati fermati e arrestati. A disposizione delle autorità giudiziarie, dovranno rispondere di incendio doloso e lesioni, sia nei confronti dei passanti sia degli operatori delle forze dell’ordine intervenuti durante l’emergenza. L'episodio riaccende i riflettori sulle tensioni interne al campo e sulle condizioni di sicurezza, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità dei coinvolti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all'origine del gesto ci sarebbe una lite fra famiglie rivali interne al campo.

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Non è la prima volta che il campo rom di via dei Gordiani è oggetto di cronaca, sia per le condizioni abitative sia per episodi di criminalità. Lo scorso novembre un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di diciotto persone, accusate a vario titolo di 46 colpi, tra furti e rapine, soprattutto ai danni di persone anziane.