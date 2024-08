Roghi a Roma Est, incendio fra l’Aniene e La Rustica: le fiamme sfiorano il tratto urbano dell’A24 Paura ancora a Roma Est dove un nuovo incendio sta colpendo il tratto interessato fra il tratto del fiume Aniene e la zona di La Rustica, a pochi passi dal tratto urbano dell’A24. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Paura a Roma, dove nuovi incendi stanno interessando l'area della città metropolitana. Il primo rogo si è sviluppato in via Matteo Civitali, nella zona di Roma Est. Si tratta di un vasto incendio di sterpaglie che si trovano nella zona fra il passaggio del fiume Aniene, a Tor Cervara e la zona di La Rustica. Le fiamme stanno sfiorando il tratto urbano dell'autostrada A24, anche se fino a questo momento non sono stati presi provvedimenti in merito.

Incendio sul tratto urbano dell'A24

Non appena arrivata la segnalazione alla centrale operativa, sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che stanno operando per spegnere le fiamme ed arginare l'incendio che, almeno al momento, appare sotto controllo. A prendere fuoco alcune sterpaglie secche a pochi passi dal tratto urbano dell'A24. Sul luogo del rogo è subito arrivata la squadra 6A del Nomentano, insieme a due autobotti e al Dos, direttore delle operazioni di spegnimento, che sta valutando (e che, se necessario, coordinerà) l'intervento dei mezzi di spegnimento aerei, come elicotteri o canadair.

Non è escluso, nonostante le operazioni in corso, che presto il fumo, visto il forte caldo e il vento, possa raggiungere l'autostrada.

Gli altri incendi in corso a Roma oggi

Non soltanto Roma Est: mentre procedono ancora i lavori di bonifica del territori di via Laurentina, dove un incendio si è sviluppato nella giornata di ieri, altri roghi si sono sviluppati nelle vicinanze della capitale. Il primo è a Palestrina, dove sono intervenute sia due squadre di vigili del fuoco che il dos per la presenza di alcune fiamme che stanno bruciando un bosco. Il secondo, invece, è a Nettuno, in località Stradone della Mirabella. Le fiamme sono partite verso le ore 13 e sul posto stanno ancora svolgendo le operazioni di spegnimento due squadre di pompieri, tre aps e un'autobotte.