video suggerito

In fiamme all’alba magazzino abbandonato al Prenestino Distrutto dalle fiamme un magazzino abbandonato al Prenestino. Nessun ferito. Non è escluso il gesto doloso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Roma

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore di oggi, domenica 20 aprile in via Formia al Prenestino, tra via dell'Acqua Bullicante e via dei Gordiani. Le fiamme sono scoppiate in un magazzino al civico 23, quando erano circa le 4.30 del mattino. Alcuni dei residenti hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112, segnalando il rogo e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che, con l'ausilio di un'autobotte e di un carro autoprotettori, hanno domato le fiamme dopo diverse ore di lavoro.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e il personale del 118 giunto a bordo di un'ambulanza. Spento l'incendio si è appurato che all'interno del magazzino di materiale edile, ormai in stato di abbandono da diversi anni, fortunatamente non vi era nessuno all'interno e non risultano feriti.

Ancora non è chiara l'origine del rogo. Non è escluso che sia scaturito dalla presenza di qualche fissa dimora, allontanatosi senza conseguenze, né che si tratti di un gesto doloso.