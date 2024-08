Fiamme a Settecamini, alle porte di Roma: prende fuoco un terreno vicino ai palazzi

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio di Forno Casale.

Mentre si contano ancora i danni causati ieri dal vasto incendio che ha bruciato parte della collina di Monte Mario, dal lato di piazzale Clodio, altri incendio continuano a mettere in ginocchio la capitale. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì primo agosto 2024, un nuovo incendio si è sviluppato nella zona fra Settecamini e Setteville, nella località Forno Casale, alle porte della capitale, nel comune di Guidonia, a poco più di cinque chilometri fuori dal Grande Raccordo Anulare.

L'incendio in corso a Guidonia

L'incendio è scoppiato in via Casale Bianco, fra le zone di Laghetto e Marco Simone. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi. Come mostra la foto in apertura, sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia di Stato della capitale, con due ambulanze e i volontari della Protezione Civile.

Sul luogo del rogo anche i vigili del fuoco con tre squadre, per iniziare le operazioni di spegnimento e arginare le fiamme prima che si avvicinino ancora di più ai palazzi. Sul luogo delle fiamme è presto arrivato anche il Dos, direttore delle operazioni di spegnimento, per pianificare e gestire eventuali lanci dai Canadair e dagli elicotteri nel caso in cui fosse necessario inviarne richiesta.

Ieri l'incendio fra piazzale Clodio e Monte Mario

Soltanto poco più di 24 ore a pochi passi da piazzale Clodio, vicino al tribunale, un altro incendio iniziava ad espandersi. Le fiamme, dopo aver colpito gran parte della zona fra le strade, bruciando la vegetazione e le sterpaglie, si è spostato verso la collina di Monte Mario. Evacuato l'Osservatorio e anche gli studi in via Teulada della Rai, dove è saltata la trasmissione del pomeriggio di Rai Uno.

