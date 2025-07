video suggerito

Incendio all'Infernetto, a fuoco via della Cacciuta: fiamme vicino alle case, aria irrespirabile Grave incendio all'Infernetto, a via della Cacciuta: una vasta area di sterpaglie vicina alla pineta di Castel Fusano. I Vigili del Fuoco sono al lavoro, si è reso necessario l'intervento dell'elicottero.

A cura di Natascia Grbic

Non si arrestano gli incendi che stanno devastando Roma: poco dopo le 11 di questa mattina, un enorme rogo si è sviluppato in via della Cacciuta all'Infernetto, vicino alla pineta di Castel Fusano. Sul posto sono arrivate diverse squadre di Vigili del Fuoco con l'elicottero a supporto. Ad andare a fuoco è una vasta area piena di sterpaglie che, al momento, continua a bruciare: le fiamme sono infatti alimentate dal vento, che continua a diffonderle e soprattutto a spingerle verso le abitazioni. Tantissimo il fumo nella zona, che crea problema ai residenti e agli automobilisti, con la visibilità in quell'area compromessa. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo.

Nel giro di pochi minuti l'incendio ha fatto il giro dei social, con i residenti che si sono cominciati a chiedere cosa stesse succedendo. "L'aria è irrespirabile, da me è pieno di cenere", commenta un uomo. "Lì in zona ci sono degli asili, mi dicono che li hanno evacuati", spiega una signora. Nel frattempo i Vigili del Fuoco lavorano in modo inesorabile, cercando di contenere le fiamme e di far tornare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Se di ‘normalità' si può parlare: da settimane tutto il Lazio è devastato dagli incendi, con i Vigili del Fuoco che lavorano tutti i giorni senza sosta.

Uno degli incendi più forti si è sviluppato questa mattina a Fiumicino, in un'isola ecologica in via della Corona Boreale. Una grossa nube di fumo nero è stata visibile per ore nell'area, le operazioni di spegnimento sono durate ore.In fiamme anche il cantiere della nave Liburna: quest'ultima è salva, ma i macchinari per la sua realizzazione sono andati completamente distrutti.