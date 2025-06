Paura ad Anguillara, scoppia un vasto incendio: le fiamme minacciano le case, difficoltà nei soccorsi Vasto incendio ad Anguillara: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che minacciano spaventosamente le abitazioni vicine. Un’ora prima un altro grande rogo aveva interessato la zona di Cesano Osteria Nuova. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’incendio di oggi a Cesano, immediatamente precedente a quello di Anguillara.

Paura alle porte della capitale, dove nella tarda mattinata di oggi si sono sviluppati due incendi. Il primo, a Cesano Osteria Nuova, è scoppiato verso le ore 12 ed è stato già domato dai vigili del fuoco. Questi ultimi, non appena spente le fiamme e bonificata la zona si sono spostati poi qualche chilometro più a nord, dove è scoppiato un nuovo rogo ad Anguillara. Le fiamme si sono velocemente diffuse su tutto il territorio.

La paura più grande è che possano presto arrivare verso le abitazioni vicine e che, come appreso da Fanpage.it, possano esserci ritardi nei soccorsi, visto le difficoltà nel raggiungere la zona coinvolta.

L'incendio ad Anguillara: paura per le case vicine

A lanciare l'allarme, verso le 13.30, passanti e residenti che hanno visto il fuoco diffondersi velocemente. Sul posto, non appena scattata la segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre e due autobotti. I pompieri hanno raggiunto via della Marmotta, nel comune di Anguillara Sabazia, dove è scoppiato un vasto incendio di sterpaglie e colture.

Le fiamme, in breve tempo, si stanno diffondendo bruciando tutta la zona e stanno minacciando le abitazioni civili vicine. Sul posto, oltre ai pompieri, anche il Dos, il Direttore Operazioni di Spegnimento, per valutare eventuale mezzo aereo per estinguere le fiamme.

Rogo a Cesano: è il quinto incendio in sette giorni

Molte delle squadre che ora stanno intervenendo ad Anguillara, fino a qualche ora prima si trovavano a Cesano Osteria Nuova dove, verso le ore 10.30, è scattato un nuovo incendio. Si tratta del quinto in sette giorni ed ha coinvolto l'area in cui è prevista la costruzione del biodigestore. "Tutti questi incendi sono partiti da aree interne poco accessibili e senza passaggi di macchine", ha sottolineato con una nota il presidente del XV municipio di Roma, Daniele Torquati.

"Oggi il fronte è partito dai campi a ridosso delle mura vaticane a Via della Stazione e si è spostato verso il centro abitato di Osteria Nuova fino ad arrivare a Via Campodarsego – ha spiegato con una nota – La reazione come sempre è stata immediata. Sul posto i Vigili del Fuoco, Protezione Civile della Regione Lazio e di Roma Capitale e numerose squadre di Volontari che nonostante il vento hanno rallentato la corsa delle fiamme e la situazione sta leggermente migliorando. Grazie a tutti i lavoratori e le lavoratrici e ai volontari", ha poi concluso.