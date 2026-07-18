Barca a fuoco in mare, paura per un incendio ad Ardea: ustionati gravemente due uomini

Paura in mare, dove un’imbarcazione ha preso fuoco al largo di Ardea: l’allarma scatta immediatamente e i pompieri riportano a terra i due, feriti gravi.

Paura in mare al largo di Ardea dove una barca ha preso fuoco. L'allarme è scattato verso l'ora di pranzo: sul posto, nella zona del litorale a sud di Roma, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, inviati dalla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma. Sono loro che, una volta raggiunta l'imbarcazione, hanno portato sulla terraferma due persone: sono entrambi in codice rosso, ustionati gravemente.

L'allarme e l'arrivo dei vigili del fuoco

L'incendio si è verificato verso le ore 13 di oggi, sabato 18 luglio 2026, quando la barca ha preso fuoco. L'allarme è scattato verso l'ora di pranzo, intorno alle ore 13, quando è arrivata la segnalazione alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma. E la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto.

Sul lungomare di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, è arrivato l'elicottero VF Drago 162, come si vede nell'immagine in apertura di articolo. L'aeromobile si è diretto immediatamente verso l'imbarcazione a fuoco che si trovava al largo della costa. A bordo si trovavano due uomini.

Le operazioni di salvataggio dei vigili del fuoco

Prima dell'arrivo dei pompieri, è stata un'altra imbarcazione ad avvicinata al mezzo in fiamme per provare a prestare assistenza, senza ottenere il successo sperato, però.

Non appena arrivato l'elicottero Drago 162, invece, un soccorritore dei Vigili del Fuoco è stato calato tramite un verricello sull'imbarcazione di appoggio, dove ha provveduto a imbragare e recuperare i due uomini feriti. Completate le operazioni di recupero, l'elicottero si è diretto verso il porto di Anzio.

Le condizioni dei due uomini feriti: elitrasportati in ospedale

Una volta raggiunta la terraferma, al porto di Anzio, l'elicottero ha trovato ad attenderlo, alla Squadra 23/A, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e un ulteriore elicottero sanitario Pegaso, che ha provveduto al trasferimento dei due feriti presso la struttura ospedaliera più idonea. Secondo le prime informazioni i due uomini hanno riportato delle gravi ustioni e si trovano in codice rosso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche la Capitaneria di Porto e le Forze dell'Ordine per le attività di competenza.