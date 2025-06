video suggerito

Incendio vicino al campo rom di via di Salone: bruciano rifiuti, le fiamme spinte dal vento Fiamme vicino al campo rom di via di Salone a Roma, dove stasera è divampato un incendio. A bruciare sono cumuli di rifiuti.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio in via di Salone (Frame dal video di Welcome to Favelas)

Un vasto incendio è divampato in via di Salone a Roma. Il rogo è scaturito nella serata di oggi, venerdì 27 giugno, sembrerebbe a ridosso del campo rom. A bruciare sono cumuli di rifiuti di tipologia al momento non nota, che sprigionano una nube di fumo. A segnalare l'incendio sono stati gli utenti, che hanno fatto foto e video pubblicandoli sui social network. I cittadini si sono domandati cosa stesse accadendo, le fiamme sono visibili da chilometri di distanza nel buio della notte. Al momento non risultano feriti né intossicati. Le fiamme si spostano sospinte dal vento.

I residenti hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 segnalando il vasto incendio. Sul posto ricevuta la segnalazione attraverso la Sala Operativa del Comando provinciale di Roma sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo.

Le immagini hanno scatenato gli utenti, con commenti: "Eccoci ci risiamo: aria irrespirabile, fumi tossici" scrive una residente. "È estate ma stasera non possiamo dormire con le finestre aperte per quest'aria irrespirabile, dobbiamo stare blindati in casa". E ancora un altro utente: "Uno dice la terra dei fuochi, ma qui siamo alla terra delle discariche". Un altro cittadino scrive: "Arriva l'estate arrivano i roghi". Un residente che dice si trovasse proprio nel punto in cui è partito il rogo spiega: "Alle 20 sono passato esattamente lì davanti, il focolare è partito. All'inizio c'era solo un albero bello grosso, che ha preso fuoco". Le operazioni di spegnimento del'incendio sono in corso e impegneranno i pomerpieri per diverse ore.