Incendio a Roma, residenti provano a spegnere le fiamme dal balcone: “Pensavo ci fosse una persona in auto”

Un incendio si è sviluppato stanotte nella zona di Tor Tre Teste dove, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, i residenti hanno iniziato a gettare l’acqua col tubo dai balconi, come mostra il video.

L’incendio delle automobili a Tor Tre Teste, in alto a sinistra l’acqua gettata dai residenti per cercare di estinguere le fiamme.

"Ma questo è matto. Esci dalla macchina – si sente gridare da una finestra in direzione del cortile dove tre automobili stanno andando a fuoco – Ma perché non esce? Oddio mio". Ennesimo incendio stanotte a Roma, fra la giornata di mercoledì 9 e giovedì 10 luglio 2025. Stavolta il quadrante interessato, dopo un'intera giornata in cui il fronte più vasto e pericoloso è stato rappresentato dalla zona al confine con Fiumicino, torna ad essere Roma Est.

L'incendio è scoppiato in piena notte, verso le ore 3.40. A prendere fuoco per prima un'automobile e, a poco a poco, le fiamme si sono diffuse anche alle altre due macchine parcheggiate vicino. Il fuoco, come mostra il video in apertura, si è diffuso in breve tempo e un'alta colonna di fumo denso e nero si è alzata verso il cielo.

L'arrivo dei soccorsi e l'attesa: i residenti gettano acqua dai balconi

Le fiamme in breve tempo sono diventate altissime, attirando l'attenzione dei residenti che hanno subito fatto scattare l'allarme. La segnalazione è arrivata verso le 3.40 e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Poco dopo sul luogo del rogo sono arrivate le squadre di vigili del fuoco per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Leggi anche Incendio nei locali Atac in viale del Policlinico a Roma, in fiamme batterie che alimentano tram e filobus

Oltre a loro, in breve tempo, hanno raggiunto il posto anche i carabinieri della vicina stazione di Roma Tor Tre Teste che hanno immediatamente fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire cosa abbia causato l'incendio e, eventualmente, cercare di trovare eventuali responsabili.

In attesa del loro arrivo, però, i residenti che si abitano spaventosamente vicino a dove si è sviluppato l'incendio, un parcheggio vicino al quale si trovano anche alberi e vegetazione, hanno cercato di arginare le fiamme come potevano. C'è chi si è armato di secchi e chi, invece, ha estratto direttamente un tubo per cercare di gettare l'acqua verso il punto che ha preso fuoco.

Il video dell'incendio: "Un'auto si muove, c'è qualcuno dentro"

Oltre a provare a spegnere le fiamme, in poco tempo i residente hanno iniziato ad urlare. Le persone, affacciate a finestre e balconi, si sono presto resi conto che un'automobile, una Toyota, si stava muovendo e hanno temuto che potesse trovarsi una persona al suo interno, forse il legittimo proprietari intervenuto per salvare l'auto dalle fiamme. "Esci, sei matto, esci da lì, è pericoloso", hanno urlato. Fortunatamente, invece, sembra che la macchina si sia spostata da sola e non sono state registrate vittime per l'incendio. "Ma cosa succede? Va tutto a fuoco a Roma boh", è il commento di una residente.