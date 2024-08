video suggerito

Incendio sul Grande Raccordo Anulare, traffico chiuso a Laurentina su entrambi i sensi di marcia Il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso e la circolazione interrotta lungo entrambi i sensi di marcia, per un incendio all'altezza dell'uscita Laurentina. Vigili del fuoco sul posto.

A cura di Alessia Rabbai

Un incendio è divampato sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il traffico è stato chiuso all'altezza dell'uscita per Laurentina lungo entrambi i sensi di marcia, per permettere l'interevento dei vigili del fuoco e per la sicurezza degli automobilisti in transito. Il rogo è divampato poco prima delle ore 15.35, precisamente all'altezza del chilometro 54. A bruciare sono delle sterpaglie e vegetazione presenti sullo spartitraffico. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno visto le fiamme e una nube alzarsi sul Gra, rendendo complicata la viabillità in quel tratto.

Chiuso il Gra all'uscita Laurentina, traffico e code

Arrivata la segnalazione alla Sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri e due autobotti. I vigili del fuoco hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, per mettere in sicurezza l'area, affinché la circolazione torni alla normalità nel minor tempo possibile. Inevitabili i disagi, con traffico e code.

Incendio nei pressi di via della Magliana

Dalle ore 15 circa invece due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti sono al lavoro per domare un vasto incendio di vegetazione in via Commendatore Azelio Marsicola, nei pressi di via della Magliana. È stato richiesto l'intervento del Dos per coordinare le operazioni di spegnimento, anche due moduli antincendio sono intervenuti in supporto alle operazioni.