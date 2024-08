Incendio a Fumone, paura nel Frusinate: famiglie evacuate, fiamme bruciano mezzi di soccorso Paura nel Frusinate dove un vasto incendio sta bruciando la vegetazione sul Monte Fumone: le fiamme lambiscono le abitazioni, bruciati due mezzi di soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook.

Monte Fumone in fiamme: è quello che sta accadendo da circa un paio d'ore nel Frusinate dove il fuoco lambisce le abitazioni e brucia ettari di vegetazione sulla collina ciociara. La paura, in queste ore, è molta. I residenti della zona sono stati evacuati. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando ininterrottamente contenere l'incendio e per spegnerlo, anche i volontari della protezione civili e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, pronti ad intervenire in caso di necessità.

L'intervento dei soccorsi

Gli operatori del pronto soccorso sanitario sono arrivati sul posto con diverse ambulanze, pronti ad agire in caso di necessità, per aiutare i residenti della zona, in corso di evacuazione. Le fiamme avrebbero anche raggiunto dei mezzi di soccorso, bruciandoli: un camion dei vigili del fuoco e un mezzo della protezione civile.

Articolo in aggiornamento