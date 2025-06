video suggerito

Incendio in una palazzina sulla Prenestina, un ferito e 10 intossicati: edificio evacuato Grave incendio la scorsa notte in zona Prenestina a Roma: un palazzo è stato evacuato dopo che un appartamento ha preso fuoco, con le fiamme che si sono diffuse nelle altre abitazioni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un incendio nella capitale, questa volta in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Casali del Drago, a Prenestina. Una persona è rimasta ferita e dieci intossicate dal fumo: il ferito, proprietario dell'appartamento dal quale sono divampate le fiamme, è stato portato in codice giallo al Policlinico Umberto I, mentre gli intossicati sono stati medicati sul posto. Tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili a causa delle fiamme, che si sono propagate in diverse zone del palazzo.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 che hanno preso in carico i feriti, sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito dalla camera da letto di un appartamento al primo piano della palazzina, diffondendosi poi anche alle altre abitazioni. Il proprietario è riuscito a uscire prima che le fiamme avvolgessero tutta la casa, riportando fortunatamente ferite ed escoriazioni lievi. Paura anche tra gli altri residenti, che hanno cominciato a sentire il fumo entrare anche nelle loro case, alcune delle quali sono state interessate dal rogo. I soccorsi sono stati tempestivi, e tutti sono riusciti a uscire prima che accadesse il peggio.