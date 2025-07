video suggerito

Incendio a Morlupo, fiamme vicino a una casa di riposo: anziani evacuati, rogo ancora in corso Un incendio è divampato poco dopo le 14 a Morlupo, vicino alla residenza per anziani 'Arcobaleno'. I pazienti sono stati evacuati, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

A cura di Natascia Grbic

Vasto incendio a Morlupo in via Monte Rigorio, dove intorno alle 14 ha preso fuoco un'ampia area verde vicino alla Rsa per anziani ‘Residenza arcobaleno'. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco per spegnere il rogo, la cui entità è molto seria a causa della vastità dell'area interessata. Le operazioni sono state rese più difficoltose anche dalla presenza della struttura per anziani: data la pericolosità della situazione, la Rsa è stata evacuata da infermieri e pompieri, con i pazienti tutti trasferiti nella Sala multimediale del comune di Morlupo. Chi non è in grado di deambulare è stato trasferito con l'ambulanza. Al momento non si hanno notizie di feriti o intossicati dal fumo.

Come sia scoppiato l'incendio, ancora non è chiaro. Si tratta dell'ennesimo rogo che in questi giorni di calore estremo divampa nel Lazio, mettendo in pericolo le persone e costituendo un serio pericolo per la salute pubblica. I Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per spegnerlo: un'operazione resa complessa dalla vastità dell'area ricoperta dalle fiamme, che ancora non sono state completamente domate.

I pazienti della Rsa sono stati tutti messi in salvo. Aiutati dai pompieri e dagli infermieri, sono stati trasportati nella sala multimediale del comune di Morlupo: una volta che l'area sarà messa in sicurezza, potranno rientrare nella struttura. Fino ad allora, saranno ospitati negli spazi comunali.

"L’incendio lato Monte Rigorio è sotto controllo, da parte delle squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile – il comune di Morlupo in una nota – L'incendio in località Mossa dei Barberi è attualmente in fase di risoluzione. La casa di cura presente in loco è stata evacuata presso la Sala Sdoja di Morlupo, grazie al Comitato di Morlupo della Croce Rossa Italiana. Le aree interessate rimangono presidiate a cura dei Vigili del Fuoco della Protezione Civile, con il coordinamento della Polizia Locale e dei Carabinieri. Sul posto sono intervenute anche la Protezione Civile di Castelnuovo di porto, Castel chiodato, Sacrofano e Fonte Nuova e il Coordinamento per l’evacuazione della Casa dell’Ares 118″.