La scaletta del concerto di Ultimo all'Olimpico di Roma: l'ordine delle canzoni Oggi, sabato 22 giugno, Ultimo torna a esibirsi allo stadio Olimpico di Roma per la prima di tre date consecutive. Qui la scaletta dei brani con cui si esibirà l'artista: presenti anche "Altrove" e "L'ultima poesia".

A cura di Rosario Federico

Ultimo in concerto (Instagram)

Ultimo si esibirà stasera sabato 22 giugno nella prima tappa allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta della prima di tre date consecutive completamente sold out, dopo il successo delle date di Torino e di Napoli. Allo stadio Maradona di Napoli durante il primo live, c'è stata una proposta di matrimonio da favola: il cantante, al secolo Niccolò Moriconi, si è accorto della coppia e li ha invitati a sorpresa sul palco e ha dedicato loro "Quei due innamorati". È bastato poco per far impazzire la folla e trasformare il prato gold in un angolo intimo per celebrare l'amore dei due amanti. Tra le prossime date la tappa di Messina, il 28 giugno allo Stadio Franco Scoglio.

Il cantante inoltre è reduce da successo del suo nuovo album "Altrove", uscito un anno dopo "Alba", lavoro che fu pubblicato a ridosso della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone omonima e il quarto posto in classifica. La tracklist è molto breve, sono otto canzoni con un solo featuring, quello col rapper Mezzosangue, ma l'album è servito per accompagnare i fan verso le date estive del tour.

Settimana scorsa, dopo la seconda data di Napoli, un fan è riuscito a incontrarlo e abbracciarlo dopo aver nuotato dalla riva fino alla barca, con il cantante che aveva deciso di usare il giorno per rilassarsi e fare un bagno nelle acque vicino la città partenopea.

La scaletta del concerto di Ultimo all'Olimpico

La scaletta del concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico non è stata ancora resa pubblica. Il live durerà circa due ore e accompagnerà i fan in un viaggio indimenticabile nel mondo dell'amore e del romanticismo. Sul palco con Ultimo, non solo i brani del recente album "Altrove" ma anche quelli storici che hanno portato il cantautore romano al trionfo assoluto. Ecco la scaletta dei brani presentata nelle precedenti tappe del tour, che con molta probabilità sarà ripresentata anche nelle tre date della Capitale, 22-23-24 giugno (l'ordine potrebbe variare).

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Quando fuori piove

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Paura mai

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te

Quel filo che ci unisce

L’ultima poesia

Nuvole in testa

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Neve al sole

Lunedì

Altrove

I tuoi particolari

Wendy

La stella più fragile dell’Universo

Buongiorno vita

Giusy

Tornare a te

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi

Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi