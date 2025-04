Derby Lazio-Roma, scontri tra tifosi fuori all’Olimpico, lancio di oggetti contro la polizia: 7 agenti feriti Momenti di tensione tra tifoserie e forze dell’ordine nella zona dello stadio Olimpico, dove questa sera è previsto il derby tra Lazio e Roma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il derby della Capitale è un appuntamento sempre molto sentito dalle due tifoserie, anche troppo. Momenti di tensione si sono infatti registrati nel pomeriggio odierno, nella zona all'esterno dello stadio Olimpico, dove questa sera è in programma il match del campionato di calcio di Serie A tra Lazio e Roma: le due tifoserie hanno cercato di entrare in contatto, mentre si sono registrate tensioni anche con gli agenti della Polizia di Stato, che sono stati bersagliati dal lancio di oggetti.

Nella fattispecie, intorno alle 17.30 di oggi, un gruppo di tifosi della Roma – circa 500 persone – ha cercato di spostarsi da Ponte Duca d'Aosta fino all'area adibita all'afflusso dei tifosi della Lazio per entrare in contatto con il gruppo rivale. L'intento dei tifosi giallorossi è stato però fermato dagli agenti di polizia, che si sono schierati per fermare l'avanzata dei romanisti; pertanto, i poliziotti sono stati bersagliati dal lancio di alcuni oggetti da parte dei giallorossi, che però sono riusciti a respingere i tifosi romanisti fino a piazza Mancini.

Quasi contemporaneamente, centinaia di tifosi della Lazio, che si stavano dirigendo in quel momento verso lo stadio Olimpico, hanno raggiunto piazzale di Ponte Milvio e hanno attaccato le forze dell'ordine che stavano presidiando l'area. In questo caso, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a disperdere il gruppo di tifosi biancocelesti ricorrendo all'utilizzo degli idranti.