Rischia di morire in auto nell'esplosione a Roma: vigili urbani la salvano prima che prendesse fuoco Il tempestivo intervento della polizia locale di Roma Capitale ha salvato la vita di una donna. I vigili urbani l'hanno tirata fuori dalla sua auto, prima che prendesse fuoco nell'esplosione del distributore di benzina.

A cura di Alessia Rabbai

Le forze dell’ordine sul luogo dell’esplosione a Villa De Sanctis (La Presse)

Hanno soccorso una donna bloccata nella sua auto, prima che venisse avvolta dalle fiamme nell'esplosione di un distributore di benzina in via dei Gordiani a Roma. L'hanno fatta uscire, poi la macchina ha preso fuoco. I vigili urbani insieme alle altre forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato e vigili del fuoco, hanno lavorato in via dei Gordiani per soccorrere le persone presenti e mettere in sicurezza l'area. Bambini e anziani sono stati evacuati da Villa De Sanctis poco prima dell'esplosione. Alcuni agenti al termine delle operazioni sono dovuti ricorrere a cure mediche.

Evacuazione e salvataggio

Secondo quanto ricostruito nei moneti successivi stamattina le pattuglie della locale di servizio in zona sono intervenute dopo aver notato del fumo che proveniva da un'area compresa tra via dei Gordiani e via Casilina. Lanciata l’allerta via radio, gli agenti hanno allontanato tutte le persone presenti e messo in sicurezza la zona. I vigili urbani hanno salvato i quindici bambini ospiti di un centro estivo poco distante, tutti fortunatamente illesi.

I vigili urbani salvano una donna

Una donna ha rischiato di morire, rimasta bloccata dentro la propria auto a pochi metri dal distributore che sarebbe esploso. Gli agenti l’hanno portata via in tempo, prima che la macchina venisse avvolta dalle fiamme. Alcune persone sono cadute nell'onda d'urto dell’esplosione e fortunatamente non sono gravi. Momenti di paura stamattina per quella che è stata una tragedia sfiorata, ma che grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine non conta vittime.

"L’evacuazione immediata delle persone presenti a Villa De Sanctis poco prima dell’esplosione ha evitato quella che poteva essere una tragedia dalle conseguenze ben più gravi – ha dichiarato il Comandante del Corpo della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis – Ancora una volta emerge l’importanza della nostra presenza sul territorio e della vicinanza ai cittadini". I carabinieri hanno invece soccorso un uomo rimasto gravemente ustionato in varie parti del corpo. Era accanto alla sua auto. L'ambulanza era in fiamme, l'hanno trasportato all'ospedale Casilino con una pattuglia.