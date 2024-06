video suggerito

“Ti adoro, mamma dice che sono pazzo”, Ultimo sorpreso da un fan che nuota in mare aperto per un selfie Un fan di Ultimo ha nuotato dalla riva fino alla barca del cantautore per riuscire a fare un selfie con lui e abbracciarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dopo la seconda data allo stadio Maradona di Napoli, dove Ultimo si è esibito davanti a decine di migliaia di fan, il cantautore aveva deciso di usare il giorno off per rilassarsi e fare un bagno nelle acque antistanti Napoli, con una capatina al largo di Capri. Una giornata di relax tra i primi concerti del tour e il resto del tour negli stadi dove incontrare centinaia di migliaia di fan che, come ogni anno, lo seguono nei suoi live, diventati quasi riti catartici per molti di loro. E a proposito di fan, proprio Ultimo ha postato su TikTok il video di un fan che avendolo scorto in barca mentre si stava rilassando si è tuffato in acqua, dalla riva, per potersi fare un selfie con lui.

La caption del video è: "Sembrava un lunedì di relax e invece" e appena parte il video si vede un fan che nuota verso la barca del cantautore con in mano un cellulare inserito in una custodia protettiva impermeabile. A quel punto si sente la voce incredula di Ultimo che non si capacità dello sforzo del fan, che ha nuotato per molti metri pur di raggiungerlo e incontrarlo: "Non puoi nuotare dalla spiaggia con quel coso in mano" dice riferendosi al cellulare. "Sì ma io ti adoro, mamma ha detto che sono pazzo, le ho detto che non mi interessa" è stata la risposta del fan mentre si avvicinava alla barca con Ultimo che esclamava: "Ma tu sei matto!".

Quando ha raggiunto la poppa della barca, il fan ha risposto: "E lo so, ma io ti adoro, non so manco se si è rotto il telefono. È un sogno" e a quel punto Ultimo ha scattato qualche selfie con il ragazzo, prima di beccarsi l'abbraccio (bagnato) del fan che non è stato lasciato tornare a nuoto: "Mo ti riaccompagniamo col gommone, ma sei matto!" ha detto Ultimo, prima che un suo collaboratore accompagnasse a riva il ragazzo. L'ennesima dimostrazione del rapporto che si è creato tra il cantautore e i suoi fan che potranno vederlo nel prosieguo del tour che si terrà lo vedrà protagonista a Torino il 15 e 16 giugno, poi con tre date all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out), il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che metterà il punto a quest'altro tour negli stadi del cantautore romano.