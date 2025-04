Un selfie sul mare in burrasca e l’onda la trascina via: paura per una turista 12enne in Salento

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Nel tardo pomeriggio del 16 aprile 2025, una tranquilla vacanza a Santa Cesarea Terme, nel cuore del Salento, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una ragazzina belga di 12 anni, in compagnia dei genitori, si trovava su una terrazza panoramica di una struttura ricettiva affacciata sulla scogliera, intenti ad ammirare il mare in burrasca e a scattare fotografie. Improvvisamente, un’onda anomala l’ha sorpresa, scaraventandola in acqua e trascinandola al largo.

I genitori, sotto shock, hanno dato immediatamente l’allarme. La Capitaneria di Porto di Otranto ha attivato i soccorsi con prontezza, inviando una motovedetta che ha intercettato la ragazza a circa un miglio dalla riva, in un tratto di mare reso insidioso dal vento di scirocco e dalle forti correnti. Nonostante le condizioni avverse, i soccorritori sono riusciti a recuperarla e portarla in salvo.

Una volta rientrati a terra, la giovane è stata affidata ai sanitari del 118. Pur molto provata e con alcune escoriazioni, le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione. Fondamentale è stato il rapido intervento della macchina dei soccorsi, che ha evitato un epilogo ben più drammatico.

L’incidente si è verificato nei pressi della terrazza panoramica situata in zona Palazzo Tamborino. Secondo una prima ricostruzione, non è escluso che la dodicenne si sia avvicinata troppo al bordo della scogliera, forse sporgendosi in un punto particolarmente esposto per osservare meglio il mare agitato o per scattare una foto. In quell’istante, un’onda improvvisa l’ha colpita in pieno, trascinandola giù senza lasciarle il tempo di reagire.

Alla fine, fortunatamente, è andato tutto per il meglio. Ma l'episodio evidenzia quanto sia importante prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche e marine, soprattutto in presenza di vento forte e mareggiate. Rispettare le indicazioni delle autorità locali è essenziale per garantire la sicurezza propria e altrui, anche nei momenti che dovrebbero essere dedicati alla spensieratezza e al relax.