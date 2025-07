Spaventoso incendio a Metaponto: turisti e villaggi evacuati via mare, bimbo di 8 mesi intossicato L’incendio ha colpito una vasta area nella pineta di Metaponto, in provincia di Matera, costringendo le autorità locali all’evacuazione di centinaia di persone e turisti da villaggi e campeggi della zona. Il forte vento in poco tempo ha mandato fuori controllo le fiamme e ha reso difficile lo spegnimento del rogo nonostante l’impegno di decine di soccorritori, elicotteri e Canadair. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi pomeriggio sulla costa Jonica della Basilicata dove uno spaventoso ed enorme incendio ha colpito una vasta area nella pineta di Metaponto, in provincia di Matera, costringendo le autorità locali all'evacuazione di centinaia di persone e turisti da villaggi e campeggi della zona. Il forte vento infatti in poco tempo ha mandato fuori controllo le fiamme e ha reso difficile lo spegnimento del rogo che è andato avanti per ore nonostante l'impegno di decine di soccorritori, elicotteri e Canadair.

Le fiamme sono divampate tra la tarda mattina e il primo pomeriggio in due diverse zone della costa materana distruggere ettari di pineta. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente verso le zone del Villaggio Metatur e dei campeggi Riva dei Greci e Julia. Le strutture sono state immediatamente evacuate quando le fiamme hanno minacciato i turisti e le abitazioni. Nel frattempo, un secondo incendio si è sviluppando sul lato opposto, nella zona della stazione ferroviaria, dirigendosi pericolosamente verso l’area di Torremare.

"Tutte le persone che dimorano o si trovano nelle zone interessate devono immediatamente allontanarsi, evitare di rimanere all’interno delle abitazioni e mettersi in sicurezza" è l'allarme fatto scattare nel pomeriggio dal Comune Di Bernalda di cui fa parte Metaponto. Un bambino di otto mesi è rimasto intossicato dal fumo ed è stato curato dagli operatori sanitari del 118 insieme ad altre due persone che hanno accusato gli stessi sintomi ma nessuno è grave.

Spaventose le immagini del rogo con fiamme altissime e una enorme nube di fumo nero visibile da km che ha raggiunto persino le spiagge. L’importante operazione di spegnimento ha visto impegnati decine di uomini tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile con il supporto di due elicotteri antincendio e due Canadair. Il forte vento però ha particolarmente difficile l’intervento che è proseguito fino a tarda sera.

"Il vasto incendio che ha colpito nella giornata odierna la zona di Metaponto Lido è, attualmente, quasi sotto controllo, grazie al lavoro incessante dei Vigili del Fuoco, delle squadre di protezione civile e dei volontari. Tuttavia, a causa del forte vento, non vi è ancora la certezza di poter rientrare in sicurezza nei villaggi turistici e nelle aree evacuate" ha spiegato in serata il Comune che ha allestito Centro Operativo Comunale (COC) e attivato un punto di raccolta presso il Palazzetto dello Sport di Metaponto Borgo, dove tutti gli sfollati possono trovare accoglienza, assistenza e accesso ai servizi essenziali. "Chiediamo a tutta la cittadinanza di mantenere la calma, seguire solo le comunicazioni ufficiali e non recarsi nelle aree interessate, per non ostacolare le operazioni in corso" aggiungono le autorità locali.

"Il grave incendio con ogni probabilità è di origine dolosa. Il Comune di Bernalda condanna con fermezza questi atti criminali che mettono a rischio la sicurezza delle persone, danneggiano il nostro territorio e devastano interi ecosistemi naturali" accusano dal Comune, aggiungendo: "È inaccettabile e intollerabile".