Concerto di Ultimo a Napoli, proposta di matrimonio da favola sul palco: stadio in delirio La scena è avvenuta a circa metà del concerto di sabato sera. Il cantautore romano ha invitato la coppia a salire sul palco, emozionando tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram Ultimopeterpan

Proposta di matrimonio da favola allo Stadio Maradona di Napoli, ieri sera, durante il concerto di Ultimo. Il cantautore romano, al secolo Niccolò Moriconi, si accorge che qualcosa sta succedendo tra il pubblico e invita a sorpresa la coppia sul palco. Un gesto che commuove tutti. Poi, con delicatezza, si rivolge ai due giovani: "Siete sicuri?". E la folla impazzisce. Basta poco per trasformare il prato gold in un angolo intimo per i due amanti. Seduti su una panchina, sotto lo sguardo di migliaia di persone, la coppia di ragazzi ha vissuto un sogno ad occhi aperti, mentre Ultimo dedicava loro la canzone "Quei due innamorati".

La proposta di matrimonio al concerto di Ultimo a Napoli

La scelta del brano non poteva essere più azzeccata, toccando le corde del cuore di tutti i presenti. Tra il pubblico, emozionati, c'erano anche i genitori di Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna. In un momento di pura emozione, Ultimo ha scherzato: "Non voglio fa il prete", ha detto, dimostrando la sua umiltà e il suo spirito giocoso.

Durante il suo primo show allo Stadio Diego Armando Maradona, Ultimo ha così sorpreso tutti non solo con la sua musica, ma anche con questo gesto di amore puro: una proposta di matrimonio sul palco. Con un'azione semplice e poche parole è riuscito a conquistare il cuore di decine di migliaia di persone, trasformando un concerto in un evento indimenticabile, tingendo la serata di romanticismo.

Stasera la seconda serata dello show

La scena è avvenuta a circa metà del concerto, quando Ultimo improvvisamente ha interrotto la sua performance per dare spazio alla coppia di innamorati. Con 45mila fan come testimoni, ha invitato i due fidanzati a condividere il loro momento speciale con il mondo, facendoli salire sul palco. Stasera l'artista 28enne tornerà allo Stadio Maradona per la seconda attesissima serata della sua esibizione a Napoli. La città lo ha accolto con un entusiasmo straordinario. Tantissime persone ieri hanno dormito in tenda all'esterno dello Stadio per poter entrare per primi.