Stasera concerto di Ultimo a Napoli: i fan in tenda dormono sotto lo stadio. Folla davanti all’hotel del cantante al Lungomare Accoglienza da popstar internazionale per Ultimo che canterà sabato e domenica allo stadio Maradona: il cantautore romano assediato sotto l’hotel al Lungomare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Sabato 8 e domenica 9 giugno a Napoli è il giorno di Ultimo: Niccolò Moriconi, classe 1996, re del pop italiano, ha riempito due date allo stadio "Maradona", due sold out per un evento attesissimo dai suoi fan. L'accoglienza della sua fanbase napoletana (ma ci sono anche molte ragazze e ragazzi provenienti dal Lazio, da Calabria, Puglia, Basilicata, addirittura dalla Sicilia) è stata da popstar americana: per tutta la giornata di venerdì i supporter hanno atteso al Lungomare, sotto uno dei principali hotel di lusso partenopei, che Ultimo si facesse vedere, cantando le sue canzoni e sfidando le temperature torride di questo primo fine settimana di giugno.

Alla fine il cantante romano, si è affacciato, smartphone in pugno, per salutare i suoi fan e fare una story su Instagram. Poi via, verso il primo sopralluogo allo stadio Maradona. E lì, altra sorpresa: accampati davanti allo stadio di Fuorigrotta ragazze e ragazzi in tenda che hanno passato la notte in strada pur di trovarsi in prima linea quando saranno aperti i cancelli per accedere all'impianto napoletano. Rafforzati i trasporti: saranno 23 le corse extra della Linea 2 della metro di Napoli fino alle 2 di notte.

Il cantautore romano del quartiere San Basilio è in un momento di ascesa fortissima: tour appena partito e il suo ultimo lavoro, "Altrove" subito disco d'oro: «È – dice Ultimo su Instagram – un periodo fondamentale per la mia vita e per la mia carriera. Godetevi tutto ragazzi… io ci sono dentro come poche volte… sono grato del vostro amore e riconoscente a tutti voi dal profondo del cuore. Ascoltate Altrove, ascoltate la musica che vi pare e fate quello che vi fa stare bene … alla fine è quella l’unica cosa che rimane. Siete con me e io sono con voi».

La scaletta di Ultimo a Napoli: ci saranno sorprese?

Sul fronte scaletta: c'è attesa. Ci saranno sorprese napoletane per chi assisterà ai concerti di Ultimo allo stadio Maradona? Il cantautore è fresco di duetto con Geolier «L'ultima poesia», brano che è subito schizzato in testa alle classifiche Spotify. La scaletta dovrebbe essere simile a quella del concerto a Trieste, con in apertura «Il capolavoro» e alla fine «Alba»; «Pianeti»; «La stazione dei ricordi / Le solite paure»; «22 settembre» e conclusione con «Sogni appesi». Ma le sorprese potrebbero arrivare.