Il saluto di Vasco Rossi ai fan, il rocker arrivato a Napoli per i concerti al Maradona All’hotel Excelsior, sul lungomare, decine di fan lo hanno accolto con cori e applausi, radunandosi davanti all’ingresso nella speranza di vederlo anche solo per un attimo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli lo aspettava, e lui è arrivato. Vasco Rossi è arrivato oggi in città per i due concerti da tutto esaurito che lo vedranno protagonista lunedì 16 e martedì 17 giugno allo stadio Diego Armando Maradona. All'hotel Excelsior, sul lungomare, decine di fan lo hanno accolto con cori e applausi, radunandosi davanti all'ingresso nella speranza di vederlo anche solo per un attimo. Il Komandante ha risposto con un rapido saluto e qualche stretta di mano.

Il suo atteso ‘Vasco Live Duemilaventicinque', il tour negli stadi italiani che si concluderà allo stadio Olimpico di Roma, presenta una novità che sta entusiasmando gli appassionati: il ritorno di ‘Vita Spericolata' in scaletta. "Questa sera celebriamo la vita: questo concerto è dedicato alla vita e tutte le canzoni di questa sera saranno fotografie di vita vissuta, vita ostinata e complicata, noi siamo la vita spericolata", è stata l'introduzione di Vasco al concerto ‘zero', che si è tenuto a Bibione. In scaletta il ritorno di brani come ‘Valium', ‘Mi si escludeva', ‘Quante volte', un nuovo medley, oltre a ‘Buoni o cattivi' e gli immancabili ‘Rewind', ‘Sally' e ‘Albachiara'.

Le tredici date 2025 sono andate completamente sold out. E per Vasco non è un modo di dire: dal 1990, in oltre quarant'anni di carriera, ha fatto registrare 36 volte il tutto esaurito allo stadio San Siro. E quest'anno, come sempre, i biglietti sono andati a ruba con un anno di anticipo. Insomma, Vasco Rossi gli stadi li riempie dal 1990. Il suo erede naturale, secondo i dati, sembra essere Ultimo, che ha fatto registrare nove date sold out per nove date in sette mesi.