video suggerito

Concerto di Ultimo a Napoli, corse extra della metro: linea 2 aperta fino all’una di notte Doppio concerto di Ultimo al Maradona: l’8 e 9 giugno saranno 23 le corse extra della Linea 2 della metro di Napoli fino alle 2 di notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Corse extra per la Linea 2 della metropolitana di Napoli in vista del doppio concerto di Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La Linea 2 della metropolitana partenopea, gestita da Trenitalia, ha fatto sapere che garantirà 23 corse entra, per un totale di 12mila posti, al termine dei due concerti del cantautore romano.

L'accordo è stato firmato con Regione Campania e Comune di Napoli, come già in occasioni di precedenti concerti e di partite di cartello: la Linea 2 dunque resterà attiva fino alle 2 di notte, per consentire un più agevole deflusso degli spettatori dallo stadio Maradona di Piazzale Tecchio. In particolare, saranno 19 le corse in direzione di Napoli San Giovanni-Barra, ed altre 4 verso Pozzuoli.

"A bordo sarà ammesso solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario", fa sapere Trenitalia, "che, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza". Come sempre in queste occasioni, "è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello". Sarà possibile acquistare anche i biglietti sull'app e in modalità self-service, a prescindere dall’orario selezionato: i titoli saranno validi anche per le corse straordinarie. "La biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino alle 1.30 di notte", aggiunge ancora Trenitalia, "mentre per motivi di sicurezza e ordine pubblico la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 22.30", conclude la nota.