Napoli-Empoli, dopo la partita metro Linea 2, Cumana e Circumflegrea con corse straordinarie Corse aggiuntive di metropolitana e treni flegrei dopo la partita in casa del Napoli in programma lunedì 14 aprile alle ore 20.45 allo stadio di Fuorigrotta.

A cura di Redazione Napoli

Lo stadio di Napoli

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A Napoli – Empoli, in programma lunedì 14 aprile alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 (Pozzuoli-Gianturco) oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Complessivamente saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.

Stessa decisione per Eav, l'Ente autonomo Volturno che gestisce la tratta ferroviaria Cumana e Circumflegrea. Corse aggiuntive così come di seguito indicato:

CUMANA

partenze da Mostra per Montesanto

22:38 – 22:48 – 23:08 – 23:28 – 23:48

22:38 – 22:48 – 23:08 – 23:28 – 23:48 partenze da Montesanto per Fuorigrotta e Mostra

22:51 – 23:01 – 23:21

22:51 – 23:01 – 23:21 Partenze da Montesanto per Fuorigrotta

23:41 – 00:41

CIRCUMFLEGREA

partenze da Montesanto per Pianura

23:03 – 23:23 – 23:43 – 00:03

23:03 – 23:23 – 23:43 – 00:03 partenze da Pianura per Montesanto

23:22 – 23:42 – 00:02 – 00:22