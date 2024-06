La scaletta del concerto di Ultimo allo stadio Maradona di Napoli, l’ordine delle canzoni

video suggerito

Ultimo, foto di Simone Di Luca

Sabato e domenica sera, 8 e 9 giugno 2024, Ultimo arriva a Napoli per esibirsi allo stadio Diego Armando Maradona. Si tratta del secondo appuntamento del suo tour negli stadi, cominciato lo scorso 2 giugno allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per l'occasione, il comune di Napoli ha annunciato corse extra per la Linea 2 della metropolitana di Napoli in vista del doppio concerto, con la Linea 2 che resterà aperta fino alle 2 di notte. Il suo viaggio continuerà poi con una doppia data a Torino, allo stadio Olimpico, il 15 e il 16 giugno prima di arrivare nel momento clou: i tre appuntamenti in casa, allo stadio Olimpico di Roma, il 22-23 e 24 giugno. Ultimo poi chiuderà il suo viaggio allo stadio Euganeo di Padova il prossimo 6 luglio, passando però prima a Messina, allo stadio San Filippo, il prossimo 28 giugno. Sarà l'occasione per il cantante di esibire il suo nuovo album Altrove, certificato disco d'oro in due settimane. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ultimo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, già visti nella scaletta del suo concerto a Trieste.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ultimo allo stadio Maradona di Napoli 2024

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te

Quel filo che ci unisce

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Quei due innamorati

Altrove

I tuoi particolari

La stella più fragile dell'Universo

Giusy

Farfalla bianca

Tornare a te

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi