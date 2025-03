video suggerito

La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta: l'ordine delle canzoni al Mandela Forum a Firenze Sfera Ebbasta si esibisce stasera, giovedì 6 marzo 2025, sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze, alle ore 21:00. Qui le canzoni che potrebbero essere in scaletta, già visti durante la data zero tenutasi a Padova lo scorso 1° marzo.

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera Ebbasta, via Getty Images

Stasera, giovedì 6 marzo 2025, inizia il tour nei palazzetti di Sfera Ebbasta alle ore 21.30, dopo la data zero tenutasi a Padova lo scorso 1° marzo. Il rapper milanese si esibirà al Nelson Mandela Forum di Firenze, per la prima di due date consecutive nella città, prima di spostarsi a Roma, Bologna, Torino e i quattro appuntamenti al Forum di Assago. Un lungo antipasto, prima dell'appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il prossimo 10 giugno, dopo il doppio San Siro di Milano nel 2024. Lo accompagneranno sul palco 8 ballerini e dietro di lui, un enorme ledwall in formato landscape per ospitare, con i suoi 24 metri di larghezza, i futuristici visual firmati da SUGO Design. Come tutte le date nei palazzetti, anche stasera è tutto esaurito al Nelson Mandela Forum di Firenze con il pubblico che accoglierà alcune tra le più grandi hit dell'autore milanese, da Panette a Ricchi x sempre, passando alle più recenti G63 e 15 piani dell'ultimo progetto X2VR. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Sfera Ebbasta, già visti durante la data zero tenutasi a Padova lo scorso 1° marzo.

La scaletta con le canzoni del concerto di Sfera

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, Sfera Ebbasta si esibirà al Nelson Mandela Forum di Firenze, per la prima di due date consecutive nella città. Non sono stati comunicati ospiti per il doppio appuntamento di Firenze: non sono segnalati artisti che apriranno il concerto. L'evento potrebbe durare oltre 2 ore, con 28 canzoni in scaletta. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Sfera Ebbasta, già visti nella scaletta durante la data zero tenutasi a Padova lo scorso 1° marzo.

Visiera a becco Tik Tok RMX Panette Brutti Sogni OGNT 20 collane Serpenti a sonagli No champagne Rockstar Ricchi x sempre Bang bang Tran Tran Cupido Notti Ciao bella Complicato Momenti no Anche stasera Gol VDLC 15 piani G63 Alleluia Bottiglie Privè XDVR Ciny BRNBQ Visiera a becco