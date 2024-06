Ultimo ha mostrato le immagini di Gaza durante la prima data del tour: in sottofondo la sua Alba

video suggerito

Vincenzo Nasto

Ultimo

È cominciato nelle scorse ore il terzo tour consecutivo negli stadi di Ultimo: un viaggio iniziato a Trieste e che attraverserà Napoli con un doppio appuntamento, ma anche cinque concerti sold-out allo Stadio Olimpico di Roma. Durante la data tenutasi allo Stadio Nereo Rocco, il cantante ha deciso di stupire il suo pubblico durante l'esecuzione di Alba, la canzone presentata al Festival di Sanremo 2023, classificandosi al quinto posto. Infatti, durante la canzone, sono apparse alcune immagini sul maxi-schermo dietro le spalle di Ultimo legate al conflitto tra Israele e Palestina. L'autore ha mostrato le riprese di Gaza, le immagini dei bombardamenti e delle macerie, ma anche i sopravvissuti del conflitto in lacrime, mentre terminava la seconda strofa del brano. Una dedica che ha sorpreso il pubblico, che ha postato su TikTok e X la registrazione di quel momento, arrivato in tendenza proprio su X. È la prima volta che Ultimo ha deciso di esporsi sull'argomento, e lo ha fatto attraverso la sua musica.

Perché Alba è il brano scelto per raccontare le immagini di Gaza

Ma perché Alba è un brano che assume un significato fondamentale per il messaggio di sostegno di Ultimo? Il brano, presentato al Festival di Sanremo 2023, è stato raccontato così dall'autore nell'intervista a Fanpage.it: "Parlando del testo, tralasciando le strofe che secondo me sono la parte un po' più terrena, ha nei ritornelli una riflessione che è un po' più astratta, più eterea. Tant'è che è una canzone che non parla d'amore, se non in una frase in cui tratto l'amore quasi come una cosa universale". Ma si possono leggere significati via via più chiari e aderenti a ciò che sta accadendo nel conflitto tra Israele e Palestina. Un brano che riflette l'importanza della diversità e di superare i propri limiti, un invito ad amare chi è diverso da sé stessi.

Il tour negli stadi di Ultimo e la sua band sul palco

Lo stadio Nereo Rocco di Trieste è stato solo il primo assaggio di Ultimo Stadi 2024, La Favola Continua, un viaggio da oltre 405mila biglietti venduti finora, con sei sold-out già annunciati, di cui tre allo Stadio Olimpico di Roma. Ad accompagnare Ultimo in questa grande avventura live appena iniziata, una band d’eccezione: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori. La direzione musicale è affidata ad Andrea Rigonat.

Altrove è stato certificato disco d'oro da FIMI

Nel frattempo Altrove, il suo nuovo album pubblicato lo scorso 17 maggio e anticipato da Occhi Lucidi uscita a dicembre, è stato appena certificato disco d'oro da FIMI. Il sesto progetto ufficiale del cantautore non ha perso tempo e in poco meno di due settimane, ha raggiunto la certificazione dorata, trascinato anche dal successo di Altrove, pubblicata il 10 maggio, ma anche Neve al sole e Quando saremo vecchi, collezionando più di 7 milioni di stream.