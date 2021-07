Chi sono i candidati sindaco alle elezioni comunali di Roma 2021 Si terranno tra settembre e ottobre le elezioni comunali a Roma, con i romani chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco. È probabile che non basterà il primo turno e servirà il ballottaggio, a cui accedono i due candidati che hanno ricevuto più preferenze. I favoriti sono quattro: Enrico Michetti, Roberto Gualtieri, Virginia Raggi e Carlo Calenda.

A settembre o ottobre i romani verranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco di Roma. Non c'è ancora una data precisa per le votazioni, ma la campagna elettorale è già nel vivo. I candidati principali sono quattro: Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, Roberto Gualtieri, il candidato del centrosinistra, Virginia Raggi, la sindaca uscente e candidata del Movimento 5 Stelle, e Carlo Calenda, ex ministro e leader di Azione.

Elezioni comunali Roma 2021: i nomi dei candidati sindaco

Per il momento questi sono i candidati che hanno ufficializzato la loro candidatura a sindaco di Roma in vista delle elezioni amministrative che si terranno in autunno: Enrico Michetti, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda, Virginia Raggi, Federico Lobuono, Margherita Corrado, Fabiola Cenciotti, Micaela Quintavalle e Fabrizio Marrazzo.

Enrico Michetti

Enrico Michetti è il candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. La sua vicesindaca sarà Simonetta Matone, per 17 anni pm per il tribunale dei Minori. Michetti è docente esterno di diritto pubblico e dell'innovazione amministrativa al primo anno del corso di Economia aziendale, sede di Frosinone, dell'Università di Cassino. Tutti i sondaggi, per il momento, lo danno vincente al primo turno.

Roberto Gualtieri

Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia del secondo governo Conte, ex parlamentare europeo, è il candidato del centrosinistra a Roma. Ha vinto le primarie con il 60 per cento delle preferenze davanti a Giovanni Caudo, secondo con il 15 per cento. Gualtieri è professore associato di Storia Contemporanea (in aspettativa) all'Università La Sapienza di Roma. Secondo i sondaggi arriverebbe secondo al primo turno delle elezioni amministrative, ma avrebbe buone chance di vincere al ballottaggio.

Carlo Calenda

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha deciso di candidarsi a sindaco di Roma in contrapposizione al centrosinistra. Non ha infatti preso parte alle primarie e spera di arrivare al ballottaggio, dove qualche possibilità, secondo i sondaggi, la potrebbe avere. Tuttavia al momento è accreditato del 14/15 per cento, secondo le ultime rilevazioni. Calenda sarà sostenuto anche da Italia Viva, il partito di Matteo Renzi.

Virginia Raggi

La sindaca uscente, Virginia Raggi, ha deciso da tempo di ricandidarsi per la poltrona di prima cittadina della Capitale. Raggi questa volta sarà sostenuta non solo dal Movimento 5 Stelle, ma anche da una sua lista civica, la ‘Lista civica Virginia Raggi', di cui farà parte anche l'ex ministro del secondo governo Prodi Alessandro Bianchi. La sindaca, secondo i sondaggi, dovrà provare a strappare il secondo posto, e quindi l'accesso al ballottaggio, al candidato del centrosinistra Gualtieri.

Federico Lobuono

Federico Lobuono è il primo candidato che ha ufficializzato l'intenzione di sfidare la sindaca Raggi ed è il candidato più giovane, con soli 21 anni. Animatore in passato dei "Pischelli in cammino", la corrente dei giovanissimi del Partito Democratico dell'allora segretario Renzi, verrà sostenuto dalla lista ‘La giovane Roma'.

Micaela Quintavalle

Micaela Quintavalle, ex sindacalista di CambiaMenti ed ex autista Atac, è la candidata del Partito Comunista di Marco Rizzo. Dopo l'improvvisa scomparsa del candidato Claudio Puoti, i dirigenti del partito hanno deciso di sostituirlo con Quintavalle.

Fabiola Cenciotti

Fabiola Cenciotti è la candidata del Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi. Mamma 50enne, madre di due bambine, è pilota d'areo con il grado di Primo Ufficiale e ha alle spalle oltre 6.500 ore di volo in Alitalia.

Margherita Corrado

Margherita Corrado, senatrice di Crotone espulsa dal Movimento 5 Stelle, sarà la candidata sindaca del progetto Attiva Roma, che coinvolge anche la consigliera Gemma Guerrini, anche lei ex Movimento 5 Stelle.

Fabrizio Marrazzo

Fabrizio Marrazzo, Portavoce Partito Gay per i diritti LGBT+, è il candidato sindaco del Partito Gay. "Mi candido perché negli anni abbiamo tentato, prima di esprimere il nostro voto, di far comprendere alle forze politiche quali fossero le principali emergenze socio-economiche avvertite dalla comunità Lgbt+, ma abbiamo trovato interlocutori che non sono stati in grado di sostenerci", ha dichiarato.