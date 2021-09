La lista di Fratelli d’Italia per le elezioni comunali a Roma, i candidati a sostegno di Michetti La lista del partito di Giorgia Meloni a sostegno di Enrico Michetti sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali di Roma del 3 e del 4 ottobre. Confermati in lista i consiglieri comunali uscenti Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni. C’è anche Rachele Mussolini già eletta nella civica “Con Giorgia”.

A cura di Redazione Roma

Fratelli d'Italia, il partito della destra di Giorgia Meloni, punta a essere il primo partito del centrodestra unito a Roma. La stessa leader è impegnata in prima persona nelle elezioni della sua città nel sostegno al candidato sindaco Enrico Michetti, dopo che nel 2016 si era candidata a sindaco. Lo speaker radiofonico ed esperto di pubblica amministrazione, è il nome della società civile indicato proprio da Fratelli d'Italia per correre verso il Campidoglio. Capolista è Andrea De Priamo, attuale capogruppo di Fdi in Assemblea Capitolina. Ricandidati tutti i consiglieri comunali uscenti Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini (già eletta nella lista civica Con Giorgia). In tutto 47 i nomi in lista, tra cui una stragrande maggioranza di uomini: solo 16 le donne.

Elezioni Roma, i candidati nella lista di Fratelli d'Italia

Andrea De Priamo

Francesco Figliomeni

Lavinia Mennuni

Rachele Mussolini

Dario Antoniozzi

Nicola Azzarito

Francesca Barbato

Gessica Bertollini

Rosario Calabrese

Marina Cannavò

Daria Cascarano

Gilberto Casciani

Giampaolo Castellani

Lidia Catena

Domenico Ceravolo

Roberto Cipolletti

Marialisa Comes

Francesco Cuomo

Giulio Dalle Molle

Naiche Di Salvo

Stefano Erbaggi

Maurizio Esposito

Marco Fantauzzi

Franco Forlenza

Daniele Funicelli

Daniele Gattanella

Fulvio Giuliano

Valerio Limido

Ugo Mainolfi

Simona Marcellini

Mariacristina Masi

Gloria Morsello

Gianni Ottaviano

Cinzia pallotta

Juli Piscedda

Ercole Pugliese

Giovanni Quarzo

Federico Rocca

Raffaella Rosati

Maurizio Rossi

Giuseppe Scicchitano

Francesco Tafuro

Tetyana Tarasenko

Ettore Thermes

Massimo Tota

Marco Visconti

Romina Vitale